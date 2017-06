Sanchez ist die Seele von Tocopilla

Auf dem Platz dribbelt Alexis Sanchez doppelt so viele Spieler aus wie alle anderen, er ist ein wertvoller Bestandteil jeder Mannschaft. In seiner Heimat Tocopilla ist der Chilene ein Nationalheld und wird von den Menschen gefeiert, und er gibt die Anerkennung gerne an die Region zurück.