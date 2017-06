Kamerun gegen Australien - die Highlights

Sportschau | 22.06.2017 | 03:10 Min. | Verfügbar bis 31.01.2018 | Das Erste

In einem intensiv geführten Spiel mit wenigen Höhepunkten trennen sich Kamerun und Australien am Ende Unentschieden. Sehen Sie hier die Highlights der Partie. Aus rechtlichen Gründen können Sie dieses Video nur in Deutschland sehen.