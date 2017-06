Joshua Kimmich - der Dauerbrenner beim Confed Cup

Sportschau | 29.06.2017 | 01:45 Min. | Verfügbar bis 31.01.2018 | Das Erste

Joshua Kimmich ist der einzige DFB-Spieler der in jedem Confed-Cup-Spiel zum Einsatz kam. In der jungen Mannschaft gehört der Münchner zu den Erfahrenen und übernimmt die Rolle des Führungsspielers. Aus rechtlichen Gründen ist dieses Video nur in Deutschland verfügbar.