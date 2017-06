Confed Cup: Kritik an Milliarden-Stadion in St. Petersburg

Der milliardenschwere Stadion-Neubau in St. Perstersburg steht in der Kritik. Schlechte Stimmung auf den Rängen, erschreckende Zustände im Innenraum und der Vorwurf der Korruption - all das schwebt bei der WM-Generalprobe über dem russischen Prestige-Projekt.