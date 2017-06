Ter Stegen gewinnt den Dreikampf um die Zwei

3:5. 1:3. 3:4. Die ersten drei Auftritte von ter Stegen mit dem Adler auf der Brust waren der blanke Horror. Zwölf Gegentore fing er sich in den Jahren 2012 und 2013 in drei Partien gegen die Schweiz, Argentinien und die USA.

Patzer und ein Eigentor

Der junge Mann aus Mönchengladbach, der seine Borussia im Jahr zuvor als völlig unerfahrener Teenager vor dem Abstieg gerettet hatte, patzte in der Nationalmannschaft mehrfach. Und traf zu allem Überfluss gegen die Amerikaner auch noch ins eigene Tor.

Damals hatte sich ter Stegen fast schon aus der Erbfolge für Manuel Neuer herausgepatzt. Weil er einfach zu viel wollte. Er wollte mit seiner herausragenden Technik eine Art Libero spielen, machte aber den zweiten Schritt vor dem ersten und vergaß dank seiner fußballerischen Qualität das Handwerk eines Schlussmanns: erstmal die Bälle zu halten.

EM-Ticket verpasst

Joachim Löw ahnte aber schon damals, dass dieser Torhüter etwas Besonderes hatte. Er wollte ihn bereits zur EM 2012 mitnehmen - was dann nach den fünf Gegentoren im Spiel gegen die Schweiz aber der Öffentlichkeit nicht mehr zu verkaufen gewesen wäre. Jetzt hat sich ter Stegen mit Verspätung doch noch durchgesetzt.

Nach dem 3:1-Sieg gegen Kamerun erklärte Löw, auch in den folgenden beiden Partien beim Confed Cup auf den Champions-League-Sieger zu setzen - was ein deutlicher Fingerzeig für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist: Der Dreikampf um die Nummer Zwei hinter Neuer mit Bernd Leno aus Leverkusen und Kevin Trapp von Paris St. Germain scheint erstmal entschieden.

Zubizarreta anfangs in Erklärungsnot

Für Andoni Zubizarreta ist das sicher keine Überraschung. Die spanische Torwart-Legende hatte das ehrgeizige Talent als Sportdirektor des FC Barcelona schon ganz früh auf dem Zettel, vor allen anderen Top-Klubs in Europa. Genau so einen elften Feldspieler hatte er für ein Ensemble an Weltstars gesucht, und er drückte den Wechsel trotz herber Kritik in den spanischen Medien 2014 für zwölf Millionen Euro durch.

Die youtube-Videos von ter Stegens Pannen im DFB -Dress liefen auch damals in den Online-Ausgaben von "Marca" und "As". Zubizarreta musste der verdutzten Öffentlichkeit in Spanien immer wieder erklären, warum er diesen vermeintlichen Fliegenfänger zum besten Verein der Welt holen wollte.

Gleich die Königsklasse gewonnen

Die Kritik verstummte schnell. Ter Stegen durfte in seinem ersten Jahr bei Barca zwar ausschließlich im Pokal und in der Champions League ran, weil es in der Liga keine Notwendigkeit gab, den damals unumstrittenen Claudio Bravo zu degradieren. Doch beide Wettbewerbe, in denen der Deutsche zwischen den Pfosten stand, gewann Barcelona.

Den einen oder anderen Fehler leistete er sich zwar weiterhin, doch fast immer resultierten diese aus dem nach wie vor vorhandenen fußballerischen Übermut, den er sich einfach nicht abgewöhnen konnte. Oder wollte.

Geadelt von Xavi und Messi

Teilweise war das verständlich. Denn kein Geringer als Lionel Messi sorgte damals für den Ritterschlag. Nach einem Fünf-gegen-Zwei-Trainingsspiel hatte Xavi im Februar 2015 dem Weltfußballer zugerufen: "Hey Leo! Ter Stegen spielt den Ball mit dem Fuß besser als Du!" Messi schüttelte den Kopf und rief zurück: "Nicht besser. Sogar viel besser!"

Inzwischen ist Konkurrent Bravo zu Manchester City verkauft worden, und der für den Chilenen verpflichtete niederländische Nationalkeeper Jasper Cillessen hat das Duell sowohl in der Liga als auch in der Königsklasse gegen ter Stegen verloren. Im DFB -Team hat sich der Mann, den Lucien Favre schon mit 16 bei den Profis mittrainieren ließ, auch stabilisiert. Er spielt den Ball immernoch überragend mit dem Fuß. Aber er vernachlässigt die Hände nicht mehr.

Stand: 25.06.2017, 22:07