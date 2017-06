Mexiko – neuer Anlauf mit einem alten Champion

Mexikos Nationaltrainer Juan Carlos Osorio hatte eine nicht ganz so leichte Entscheidung zu treffen. Confed Cup im Juni in Russland oder Gold Cup einen Monat später in den USA? Zu welchem Turnier sollte er sein stärktes Team schicken? Der Confed Cup ist die Generalprobe zur Weltmeisterschaft in einem Jahr und somit eine gute Gelegenheit, Erfahrungen mit Anreise, Arenen und Atmosphäre im größten Land der Erde zu machen. Bei der Kontinentalmeisterschaft des CONCACAF -Verbandes im Juli wiederum ist “El Tri” Titelverteidiger.

Osorio setzt auf die Besten

Die Antwort gab Osorio vor wenigen Tagen bei der Bekanntgabe seines 23er Confed-Cup-Kaders. Er setzt auf die Besten, die das so fußballverrückte Volk zu bieten hat. 13 Profis stehen in Europa unter Vertrag. Sie spielen bei bekannten Klubs in Deutschland, Spanien, Italien, Portugal und den Niederlanden – wie zum Beispiel Rekordtorschütze Chicarito (Leverkusen) oder Kapitän Andres Guardado (Eindhoven).

"Weiß, was unsere Spieler können"

“Ich weiß, was unsere Spieler können” , sagt Osorio mit überzeugender Stimme. Es gibt nicht wenige in Mexiko, die diese Equipe für die am tiefsten besetzte in der Nationalmannschafts-Geschichte halten. Andererseits sorgen die Worte “Futbol” und “El Tri” bei fast jedem Mexikaner automatisch für einen erhöhten Pulsschlag.

Juan Carlos Osorio an der Seitenlinie der mexikanischen Nationalmannschaft

Osorio hatte seinen Posten im Oktober 2015 übernommen. Wenige Tage zuvor gewann Mexiko das Endspiel um das Confed-Cup-Ticket der CONCACAF-Region 3:2 nach Verlängerung gegen die damals noch von Jürgen Klinsmann trainierte USA. Es war nach vier Jahren der erste Triumph gegen die “Klinsmänner” gewesen und brachte den Trainerstuhl des blonden Schwaben ins wackeln. Paul Aguila versetzte mit einem unhaltbaren Volleyschuss zwei Minuten vor Schluss der Verlängerung Klinsmann und Co. den Knockout.

Sechste Teilnahme beim Confed Cup

Die Mexikaner sind zum sechsten Mal beim Turnier der Kontinentalmeister dabei – und somit zusammen mit Brasilien Rekordteilnehmer. Da enden dann aber auch schon die Gemeinsamkeiten. Während die “Seleçao” den Confed Cup viermal gewann, verbinden die Mexikaner mehr Enttäuschungen als Glücksmomente mit der Veranstaltung. Sie galten bei vergangenen Turnieren oft als großer Unbekannter. Die Lateinamerikaner hatten immer prominente Namen zu bieten, zählten deshalb immer mal wieder zum erweiterten Favoritenkreis. Doch sportlich blieb Mexiko dann ziemlich häufig hinter den Erwartungen zurück, scheiterte dreimal in der Vorrunde - und flog viel früher als gedacht wieder heim.

Rafael Marquez schon beim Triumph 1999 dabei

Einzige Ausnahme: 1999. Das historische Heimspiel. Die Euphorie um die Mannschaft des damaligen Trainers Manuel Lapuente wurde mit jedem Sieg größer – und fand am 4. August im Aztekenstadion ihren Höhepunkt. Im Finale krönten die Mexikaner ihre Auftritte mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen Brasilien. Damals wie heute dabei – Verteidiger und Idol Rafael Marquez. Was Lothar Matthäus einst im Spätherbst seiner Karriere für die Deutsche Nationalmannschaft war, ist Marquez für Mexiko. Nicht mehr der Schnellste, immer mal wieder verletzt, aber eben äußerst routiniert und trotz seiner 38 Jahre irgendwie immer noch fast unverzichtbar.

Turnier als Prüfstein für Osorio

Der Confed Cup wird vor allem für Osorio zum Test. Seine Arbeit der vergangenen 20 Monate steht auf dem Prüfstand. Kann Mexiko endlich den Schritt Richtung Top-Nationen machen, den man doch schon so lange machen wollte? Bereits das Auftaktspiel gegen Europameister Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo am 18. Juni in Kasan dürfte ein guter Gradmesser sein. Die weiteren Gruppengegner heißen Neuseeland und Gastgeber Russland. Aus der Bundesliga gehört neben Chicarito auch der Frankfurter Marco Fabian zum Aufgebot.

Stand: 14.06.2017, 10:09