Vielseitig - und verdammt schnell

Meist spielt der heute 26-Jährige auf einer der offensiven Außenbahnen, notfalls jedoch auch hinter den Spitzen oder ganz vorne drin. Leckie murrt nicht, jammert nicht, zeigt keine Allüren, sondern liefert ab. Auch in der Nationalmannschaft. Aber was eigentlich? Leckie ist kein ausgewiesener Distanzschütze oder Goalgetter, kein herausragender Techniker, kein Spielmacher und kein absoluter Flankengott. Was macht ihn dann zu einem gestandenen Bundesligaspieler und zur Korsettstange Australiens?

Die Antwort: Leckie kann von allem ein bisschen. Hat, wenn man ihn lässt, einen ordentlichen Abschluss, bringt auch seine Anspiele ordentlich zum Mann und kann seine Gegenspieler in Dribblings ab und an mal alt aussehen lassen. Vor allem ist er aber zwei Dinge: Verdammt schnell und stets bis in die Haarspitzen motiviert.

Mit seinen unermüdlichen Läufen ist er ein Element, das jedes Offensivspiel belebt und er muss vor allem immer von einem schnellen oder einem langsameren Verteidiger mit Absicherung gedeckt werden. Das schafft Räume für die Mitspieler. "Er ist ein vielseitiger Spieler und zeichnet sich durch seine Schnelligkeit aus, mit der er über die Außenbahnen kommt. Damit kann er unser Offensivspiel voranbringen" , meint auch sein zukünftiger Trainer in Berlin Pal Dardai.

Gute Erinnerungen an DFB-Elf

Unangenehm: Mathew Leckie gegen die DFB-Elf

Postecoglou sieht das ähnlich und setzt voll auf seinen "Mr. Zuverlässig", der 2011 den Sprung von Adelaide United nach Deutschland zu Borussia Mönchengladbach wagte und sich über Frankfurt und Ingolstadt nun in die Hauptstadt vorgearbeitet hat. In der jüngeren Vergangenheit zahlte er das große Vertrauen seines Nationaltrainers mit zwei wichtigen Toren zurück. Im März traf er in der WM-Qualifikation beim 1:1 gegen den Irak und beim 2:0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate.

Postecoglous Bilanz als Trainer gegen Deutschland ist ebenfalls sehr ordentlich. Beim einzigen Aufeinandertreffen führte seine Mannschaft sogar und kam am Ende zu einem 2:2 gegen den Weltmeister. Mit einer Wiederholung dieses Resultats beim Confed Cup wäre man wohl absolut zufrieden. Damals übrigens 90 Minuten auf dem Platz und auch auf der ungewohnteren Position als Mittelstürmer stets unangenehm wie ein Stein im Schuh der DFB-Verteidiger: Mathew Leckie.

Stand: 19.06.2017, 08:30