Lars Stindl - Torjäger mit Perspektive

Lars Stindl musste 28 Jahre alt werden, bevor ihn Bundestrainer Joachim Löw zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berief. Er war am Donnerstag (22.06.17) in seinem vierten Länderspiel der einzige deutsche Nationalspieler, der in den 1980er Jahren geboren wurde. Bei den Chilenen gehörte jeder in diese Gruppe.

Neue Position im Sturmzentrum

Ob Lars Stindl eine gute Perspektive besitzt, auch im Sommer 2018 nach Russland zu fliegen, wird die kommende Saison zeigen. Stindl wird dann einen Nachteil haben, denn Borussia Mönchengladbach verfehlte die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.

Der Spätstart in seine Nationalmannschaftskarriere verlief aber verheißungsvoll. Er kam bei jeder Möglichkeit zum Einsatz, zum Auftakt des Confed Cups gegen Australien schoss er seinen ersten Treffer für die Nationalmannschaft, gegen Chile folgte sein zweiter. Daher steht der Name Lars Stindl auf dem ersten Platz der Torschützenliste, wo eher Alexis Sanchez, Javier Hernandez oder Cristiano Ronaldo erwartet worden wäre.

Lars Stindl erzielt den Ausgleich gegen Chile

"Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Da kann ich nicht meckern" , sagte Stindl, der als zentraler Stürmer aufgeboten worden war, was ihm selten passiert: "Es war eine ungewohnte Position, aber ich habe mich schnell damit zurecht gefunden.“

Stindl kassiert Extralob von Löw

Seite an Seite mit Charles Aranguiz sprintete Stindl kurz vor der Pause in den Strafraum. Dann zögerte der Leverkusener kurz, während der Gladbacher dynamisch vor das Tor zog und den Pass des Kölners Jonas Hector zum Ausgleich verwertete. Drei der zehn Torschüsse der deutschen Mannschaft gingen auf das Konto von Stindl, der seinen Kollegen zudem häufig die Zeit gab, aus der ziemlich defensiven Position nachzurücken.

"Er ist eigentlich ein Spieler, der aus der Tiefe kommt. Heute habe ich ihn ganz vorne hingestellt, weil ich wollte, dass er die Bälle gut verarbeitet. Das hat er hervorragend gemacht“ , lobte Joachim Löw seinen Stürmer, "Lars ist ein sehr raffinierter Spieler mit unglaublicher Spielintelligenz und guter Orientierung im Raum.“

Das hörte sich ganz nach Perspektive an, auch wenn es Lars Stindl schmeicheln würde, ihn im herkömmlichen Sinn als Perspektivspieler zu bezeichnen.

Stand: 24.06.2017, 16:55