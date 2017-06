Der Weltfußballer erzielte beim locker herausgespielten 4:0 (2:0) des Europameisters am Samstag (24.06.2017) in St. Petersburg per Foulelfmeter das portugiesische Führungstor (33. Minute). Kurz nach dem Führungstreffer machte Bernardo Silva (37.) schon alles klar für den Favoriten. André Silva (80.) und Nani (90.+1) sorgten für den Endstand. Neuseelands für die SpVgg Unterhaching spielender Keeper Stefan Marinovic verhinderte eine noch höhere Niederlage. "Es war ein gutes Spiel. Wir sind sehr glücklich, dass wir im Halbfinale sind. Das war unser Ziel" , sagte Ronaldo.

Ronaldo trifft nur vom Punkt

Die Neuseeländer spielten zunächst gut mit. Für die All Whites ging es nach zwei Niederlagen gegen Russland (0:2) und Mexiko (1:2) nur noch um einen achtbaren Turnierabschluss. Die Kiwis hatten sogar die erste Chance des Spiels, doch der Abschluss von Kapitän Chris Wood (6.) war viel zu harmlos. Erst in der 24. Minute kamen die Portugiesen zu ihrer ersten Möglichkeit. Den Kopfball von Ronaldo konnte Keeper Marinovic halten. Zwei Minuten später hätte der Torhüter vom Drittliga-Aufsteiger keine Chance gehabt, der nächste Kopfball des Weltfußballers klatschte an die Latte.

Nach etwas über einer halben Stunde wurde Danilo von Tommy Smith im Strafraum gefoult. Ronaldo verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Marinovic war beim zweiten Turniertor des Weltfußballers chancenlos. Genau wie vier Minuten später gegen Bernardo Silva, der nach Pass von Eliseu aus kurzer Entfernung einschob und wie Ronaldo seinen zweiten Turniertreffer erzielte.

Marinovic ärgert Portugal

In der zweiten Halbzeit zogen sich die Portugiesen ungewohnt zurück und überließen den All Whites wieder viel Raum. Wieder war es Wood (59.), dem sich eine gute Chance bot - doch der Stürmer hatte kein Fortune. Ronaldo scheiterte auf der Gegenseite (60.) mit einem Kopfball wieder an Marinovic. Sechs Minuten kam Nani für Ronaldo und scheiterte gleich mit einer Großchance an Marinovic. Bei André Silvas Schuss aus kurzer Distanz und dem Treffer von Nani in der Nachspielzeit hatte der Kiwi-Keeper keine Chance.

Portugal ohne Pepe im Halbfinale

Bei seiner Confed-Cup-Premiere steht Portugal damit als Gruppensieger im Halbfinale in Kasan. Im Semifinale wird Abwehrchef Pepe fehlen, der seine zweite Gelbe Karte im Turnier sah. "Es war nicht alles gut. Das Spiel hatte gute Seiten, aber auch schlechte Sachen habe ich gesehen. Insgesamt bin ich ganz zufrieden mit der Mannschaft" , sagte Portugals Trainer Fernando Santos.