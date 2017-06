355 Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zog der Gold-Cup-Sieger um Javier Hernández am Samstag (24.06.17) in Kasan mit einem schmeichelhaften 2:1 (1:1) gegen die Sbornaja ins Halbfinale ein.

Samedow-Treffer reicht nicht

Nach einer starken ersten Halbzeit scheiterte das Team von Trainer Stanislaw Tschertschessow damit bereits in der Vorrunde - als erster Gastgeber des WM-Generalprobenturniers seit Südkorea 2001.

Mit seinem Führungstor ließ Alexander Samedow (25. Minute) die russischen Fans aufs Weiterkommen hoffen. Die meisten der 41.585 Zuschauern forderten zudem mehrfach vergeblich Elfmeter für ihr Team, der jedoch einmal sogar nach Videobeweis verwehrt blieb. Nestor Araujo (30.) und Hirving Lozano (52.) drehten die Partie für Mexiko.

Tschertschessow verspürt keinen Druck

"Noch schmerzt das Aus nicht, das Spiel ist ja gerade erst vorbei", sagte Tschertschessow in der ARD: "Es war ein gutes Spiel, wir haben auch mit zehn Spielern noch versucht, etwas zu erreichen. Die Mentalität meiner Mannschaft hat mir deutlich besser gefallen als zuletzt."

Was die Diskussionen um seine eigene Person angeht, gab sich der frühere Torwart von Dynamo Dresden vollkommen gelassen: "Ihr Deutschen redet immer von Druck, Druck, Druck. Für mich ist alles in Ordnung. Nur die Schiedsrichterleistung war heute nicht wirklich europäisch." Zumindest war sie den Regeln oft nicht angemessen: Viele überharte Fouls wurden von Schiedsrichter Fahad Al-Mirdasi aus Saudi-Arabien falsch oder sogar gar nicht geahndet.

Harte Partie mit Gelb-Rot für Schirkow

Lediglich Russlands Juri Schirkow flog nach einem Ellenbogenschlag mit Gelb-Rot (68.) vom Feld. Trotz zahlreicher leerer Plätze sorgten die russischen Fans für eine brodelnde Atmosphäre. Schon 40 Minuten vor Anpfiff schallten die "Rossija"-Rufe durch die Kasan Arena, mit einer Choreo erinnerten die Anhänger an vergangene Zeiten: "Wir sind stolz auf (die) Großen", stand auf dem Banner über die komplette Gegengerade.

Und die neue Generation stand ihren Vorbildern in der Anfangsphase in nichts nach. Deutlich offensiver als noch gegen Portugal (0:1) agierte das Team von Tschertschessow. Vor allem der frühere Chelsea-Profi Juri Schirkow sorgte über die linke Seite immer wieder für Gefahr.

Elfmeter verweigert

Nach sechs Minuten gab es erstmals wütende Proteste der Heimfans: Schirkow kam nach Kontakt mit Hector Moreno zu Fall, hakte sich aber zu sehr ein, damit Schiedsrichter Fahad al-Mirdasi klar hätte auf Elfmeter entscheiden können. Elf Minuten später bemühten die Unparteiischen sogar den Videobeweis. Mexikos Araujo lief von hinten in die Beine von Stürmerstar Fedor Smolow. Erneut eine Berührung, erneut kein Strafstoß. Doch die Entscheidung stachelte die Russen nur weiter an.

Nach einem Pfostentreffer von Smolow (24.) sorgte Samedow mit einem überlegten Flachschuss für die verdiente Führung. Zum dritten Mal in diesem Turnier lag Mexiko zurück - und zum dritten Mal reagierte der Gold-Cup-Sieger besonnen und erfolgreich. Nach einem feinen langen Pass von Hector Herrera düpierte Innenverteidiger Araujo den russischen Keeper Igor Akinfejew per Kopfball-Bogenlampe.

Neun Änderungen bei Mexiko

Coach Juan Carlos Osorio änderte seine Anfangself im Vergleich zum 2:1 über Neuseeland auf neun Positionen, nachdem er nach dem 2:2 gegen Portugal schon achtmal getauscht hatte. So rückte auch Javier Hernández wieder in die Startformation - der Profi von Bayer Leverkusen agierte erstmals in der Sturmspitze statt über den Flügel. Nach der Pause startete die Sbornaja mit viel Schwung: Bei der Direktabnahme traf Smolow zunächst den Ball aber nicht richtig (46.), dann stand Samedow beim vermeintlichen 2:1 klar im Abseits (48.).

Das Tor fiel zum Entsetzen der russischen Fans auf der falschen Seite: Nach einem langen Befreiungsschlag von Hector Herrera sind sich Akinfejew und Viktor Wassin nicht einig. Der Keeper zögert beim Herauslaufen - und Lozano ist der lachende Dritte. Das dritte Tor der Mexikaner ist keins: Laut Videobeweis stand Moreno beim Pass von Andrés Guardado im Abseits (60.) - diesmal bejubeln die Fans den Referee. Bitter für die Mexikaner: Kapitän Guardado ist nach seiner zweiten Gelben Karte im Halbfinale nur Zuschauer.