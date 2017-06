Neuseeland versteckte sich von Beginn an nicht und attackierte den Gegner bereits früh in dessen Spielaufbau. So verzeichneten auch nicht die favorisierten Mexikaner, sondern die Ozeanier die erste Chance der Partie: Tommy Smith sprintete einem verlängerten Freistoß hinterher, verpasste den Kullerball mit der Stiefelspitze nur um ein paar Zentimeter (10. Minute). Drei Minuten später sorgten die Mexikaner zum ersten Mal für Gefahr vor dem neuseeländischen Tor: Nach einer Flanke von Aquino von links behinderten sich Oribe Peralta und Giovani dos Santos, so dass dos Santos' Schuss das Tor knapp verfehlte.

Neu-Frankfurter Salcedo verletzt

In der 27. Minute fast des 1:0 für die Neuseeländer: Kapitän Chris Wood stand allein vor Mexikos Keeper Alfredo Talavera, scheiterte mit seinem Rechtsschuss jedoch am bestens postierten Schlussmann. Pech hatte kurz zuvor Carlos Salcedo, der nach einem Zweikampf auf die Schulter fiel und mit Vedacht auf Schlüsselbeinbruch vom Feld getragen wurde. Salcedo wird ab der neuen Saison bei Eintracht Frankfurt verteidigen und dort Jesus Vallejo ersetzen, der nach seiner Leihe zu Real Madrid zurückkehrt.

Neuseeland feiert vor der Pause

Riesenjubel für die Kiwis dann kurz vor der Pause: Nach einem dicken Abwehrpatzer von Mexikos Araujo in der Bewegung nach vorne steckte Clayton Lewis den Ball mit gutem Auge durch für Chris Wood, der mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern vorbei am chancenlosen Talavera zur verdienten Führung traf (42.). Und fast mit dem Schlusspfiff das 2:0: Auf Zuspiel von Marco Rojas drang Chris Wood in den Sechzehner der Mexikaner ein, hatte dann aber Probleme bei der Ballannahme und brachte den Ball nicht unter Kontrolle.

Mexiko mit viel Schwung aus der Pause

Nach der Pause fand Mexiko besser in die Partie und erspielte sich schnell gute Torchancen: Zuerst scheiterte Javier Aquino an Stefan Marinovic im Kasten der Neuseeländer, den Nachschuss jagte dos Santos deutlich über das Tor.

Doch die Exoten vom anderen Ende der Erde ließen sich nicht einschüchtern. Chris Wood tauchte wieder allein vor Keeper Talavera auf, doch erneut behielt der Tormann die Oberhand. Dann aber schlug Mexiko zu.

Bei einem Angriff über die linke Seite passte Aquino in die Mitte zu Frankfurts Marco Fabian, der Raul Jimenez an der Strafraumgrenze anspielte. Der drehte sich schnell rechts um die eigene Achse und drosch den Ball fast aus dem Stand links in den Torwinkel. Keeper Marinovic, der für Unterhaching künftig in der 3. Liga spielt, war zwar noch mit den Fingerspitzen am Ball, konnte den knallharten Schuss aber nicht mehr ums Tor lenken.

Vorentscheidung 20 Minuten vor dem Ende

20 Minuten vor dem Ende des Spiels dann aber die Vorentscheidung: Nach einem weiteren schönen Antritt von Aquino auf der linken Seite lief diesmal Oribe Peralta am kurzen Pfosten in Position und knallte das präzise Zuspiel von Aquino per Direktabnahme unter die Latte.

In der 85. Minute starb dann noch einmal bei den Fans der Neuseeländer der Jubel auf den Lippen: Ryan Thomas nahm aus 18 Metern halblinker Position Maß, traf aber nur die Querlatte. Wenig später verhinderte Thomas mit einer Rettungstat auf der Torlinie den dritten Treffer der Mexikaner.

Nachspielzeit: acht Minuten

In der Nachspielzeit entzündeten sich nach einem taktischen Foul von Mexikos Reyes noch einmal die Gemüter: Unter Einbeziehung des Video-Schiedsrichters sahen Auslöser Diego Reyes und Neuseelands Boxall sowie Thomas Gelbe Karten. Abpfiff nach acht Minuten Nachspielzeit.

Am dritten Vorrundenspieltag trifft Mexiko am kommenden Samstag (24.06.17) auf Russland, das bereits ausgeschiedene Neuseeland empfängt Portugal, das wie Mexiko noch um den Gruppensieg kämpft.