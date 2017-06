Durch ein 1:1 (0:1) gegen Außenseiter Australien machte Chile am Sonntag (25.06.2017) die Halbfinal-Teilnahme beim Confed Cup in Russland perfekt. Aber es war ein hartes Stück Arbeit für den Südamerikameister, denn der Fußballzwerg vom fünften Kontinent ließ den Vierten der Weltrangliste über weite Strecken der Partie im Moskauer Spartak-Stadion um das Weiterkommen zittern.

Ein Lupfer-Treffer von James Troisi nach 42 Minuten verunsicherte Chile gehörig, denn ein weiteres Tor hätte den Australiern zum Einzug in das Halbfinale gereicht. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Innenverteidiger Trent Sainsbury die Riesenchance zum 2:0 für den Underdog, scheiterte aber frei vor dem Tor. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Australien die besseren Ansätze Richtung Tor. Vor allem Ex-Bundesliga-Legionär Robbie Kruse sorgte immer wieder für Gefahr.

Rodriguez lässt Chile aufatmen

Als es immer mehr nach einem zweiten Treffer für die "Socceroos" aussah, war es schließlich der zur Pause eingewechselte Martin Rodriguez, der dem Favoriten mit seinem Treffer zum 1:1 aus der Nahdistanz nach 67 Minuten die größten Sorgen nahm. In der Schlussphase schaltete Chile dann auf mehr Ballbesitz und gab sich mit Platz zwei in Gruppe B am Ende zufrieden.