Deutschlands erster Kontrahent Australien hat wenige Tage vor Beginn des WM-Testlaufs eine deutliche Pleite gegen Rekord-Weltmeister Brasilien kassiert. In Melbourne unterlag die Mannschaft von Trainer Ange Postecoglu mit 0:4 (0:1).

Die Socceroos erwischten einen schlechten Start und gerieten schon nach zehn Sekunden durch Diego Souza, der kurz vor Spielende auch den 4:0-Endstand herstellte, in Rückstand. Die weiteren Treffer für den fünfmaligen Weltmeister erzielten Thiago Silva (62. Minute) und Taison (75.). Bei den Aussies stand Mitch Langerak (VfB Stuttgart) im Tor, der Berliner Mathew Leckie wurde nach 57 Minuten ausgewechselt. Ozeanienmeister Australien spielt am 19. Juni in Sotschi gegen die deutsche Nationalmannschaft.

"Wir gehen in das Spiel gegen Deutschland mit dem Wissen, heute etwas gelernt zu haben" , sagte der relativ entspannte 37 Jahre alte Routinier Tim Cahill. "Wir freuen uns auf unser erstes Spiel."

Chile unterliegt Daum

Ein Deutscher hat Chile zumindest schon mal bezwungen: Die rumänische Nationalmannschaft besiegte mit Trainer Christoph Daum den Sieger der Copa America mit 3:2 (1:2). Die Rumänen machten nach frühen Gegentoren des Ex-Hoffenheimers Eduardo Vargas (8.) und Leonardo Valencia (18.) sogar einen 0:2-Rückstand wett. Bogdan Stancu (31.), Nicolae Stanciu (60.) und Alexandru Baluta (83.) drehten die Partie. Bei Chile sah zudem Gary Medel die Rote Karte (34.). Der Südamerikameister ist am 22. Juni der zweite Gegner der DFB-Elf im Turnier.

Kamerun kassiert Klatsche

Der dritte und letzte Gruppengegner der Mannschaft von Joachim Löw zeigte sich ebenso wenig von seiner starken Seite. Die 0:4 (0:2)-Pleite Kameruns gegen Kolumbien bedeutete einen herben Rückschlag für die Mannschaft von Hugo Broos. Der Afrikameister hatte von Beginn an keine Chance. James Rodriguez (16.), und Yerry Mina (30.) trafen noch vor der Pause.

Mina legte in der 52. Minute den dritten Treffer nach, ehe Jose Izquierdo in der Schlussphase für den Endstand sorgte. Die "unbezähmbaren Löwen" agierten allerdings auch fast die komplette zweite Hälfte in Unterzahl, weil Robert Tambe in der 47. Minute die Rote Karte gesehen hatte.

sid/dpa/red | Stand: 13.06.2017, 22:43