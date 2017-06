FIFA Confed Cup 2017, Gruppe A: Russland - Portugal 0:1 (0:1)

Portugal mit knappem Sieg gegen Russland

Portugal hat am zweiten Spieltag der Confed-Cup-Gruppe A gegen Gastgeber Russland am Mittwoch (21.06.2017) einen Sieg eingefahren. Beim 1:0 (1:0) in Moskau erzielte Cristiano Ronaldo (8.) das Goldene Tor für den Europameister.