Gastgeber Russland gewann zum Auftakt des Confed Cups am Samstag (17.06.2017) in Sankt Petersburg mit 2:0 gegen Neuseeland und setzte sich damit zunächst an die Spitze der Gruppe A.

Die Russen legten schon vor der Pause den Grundstein für einen erfolgreichen Auftakt ins Heim-Turnier. Michael Boxall (31.) lenkte den Schuss von Denis Gluschakow ins eigene Netz. Fjodor Smolow (69.) sorgte für die Entscheidung.

Sbornaja entfacht keine Aufbruchstimmung

Die Leistung der Sbornaja war allerdings alles andere als geeignet, um ein Jahr nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der EM in Frankreich Aufbruchstimmung für das Turnier und die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr vor eigenem Publikum zu entfachen. Die Russen waren zwar durchweg tonangebend, konnten spielerisch aber nicht überzeugen. Vor allem im letzten Angriffsdrittel agierte die Sbornaja immer wieder überhastet, leistete sich viele Ungenauigkeiten und Abspielfehler.

Wiktor Wasin hatte in der siebten Minute die erste große Chance für Russland. Per Flugkopfball scheiterte der Abwehrspieler aber am Innenpfosten. Anschließend musste Michael McGlinchey in höchster Not für den Ozeanienmeister klären. Im Anschluss fanden die Russen lange keine Lösungen gegen sehr tief postierte Neuseeländer, hatten aber auch Pech, dass ein elfmeterwürdiger Einsatz von Neuseelands Torwart Stefan Marinovic an Dimitri Poloz im Strafraum ungeahndet blieb. Die beste Möglichkeit der "All Whites" vor der Pause hatte England-Legionär Chris Wood in der 22. Minute, als er aus 18 Metern knapp das Ziel verfehlte.

Neuseeland hilft bei Russlands Führungstreffer

Neun Minuten später machte es Gluschakow besser, der den Ball über den herausstürmenden Marinovic Richtung Tor lupfte. Im Gewühl vor der Torlinie hatten aber auch noch zwei Abwehrspieler der Kiwis ihre Füße im Spiel, Boxall war als Letzter am Ball.

Auch nach der Pause war Russland optisch überlegen. Im Abschluss blieb das Team aber bis zum zweiten Treffer von Russlands Torschützenkönig Smolow viel zu harmlos. Die spielerisch doch arg limitierten "Kiwis" konnten wiederum Russlands Auftaktsieg nie ernsthaft gefährden, auch wenn Tommy Smith in der Schlussphase noch eine hervorragende Gelegenheit vergab.

Tschertschessow: "Anspannung war groß"

Russlands Coach Tschertschessow zeigte sich nach dem Schlusspfiff vor allem "zufrieden mit dem Ergebnis", sah am ARD-Mikrofon aber auch einen deutlichen Steigerungsbedarf vor dem zweiten Spiel am kommenden Mittwoch gegen Europameister Portugal. "Die Anspannung war groß. Aber wir haben auch Fehler gemacht, das müssen wir analysieren."

Zum Gruppenabschluss wartet am 24. Juni Mexiko auf den Gastgeber. Nur die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Vorschlussrunde - die für die Neuseeländer nach der Auftaktniederlage wohl kaum noch zu erreichen sein wird. "Wir wussten, dass dies ein ganz harter Brocken wird", sagte Trainer Anthony Hudson. "Wir haben uns dagegen gestemmt, bis zum Schluss. Aber wir sind auch zum Lernen hier, wir müssen auf diesem Spiel aufbauen."

Auftaktspiel in St. Petersburg nicht ausverkauft

Vor dem Anpfiff nutzte Russlands Präsident Wladimir Putin die sportpolitische Bühne, in seiner Eröffnungsrede versprach er für den Confed Cup und die WM-Endrunde im kommenden Sommer "ein offenes Russland" und einen "Triumph des Sports". Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino schmeichelte im Anschluss dem Gastgeber, sprach von einem gastfreundlichen und herzlichen Land, "in dem wir den besten Fußball aller Zeiten erleben werden".

Zu diesen warmen Worten mochte die eher enttäuschende Kulisse nicht so recht passen. Offiziell kamen 50.251 Zuschauer zur Eröffnung in die 69.000 Besucher fassende pompöse Arena in St. Petersburg.