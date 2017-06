Die Ausgangslage ist vor dem Gruppenfinale misslich: Nur ein Sieg gegen Mexiko am Samstag (17 Uhr) sichert das Halbfinale. Ansonsten ist der Testlauf vorzeitig beendet. "Dies wird für uns und für die anderen eine Art Final. Es gibt nichts Besseres, als wenn etwas von einem selbst abhängt. Wir wissen, was zu tun ist" , sagte Trainer Stanislaw Tschertschessow, der nach eigenem Bekunden über einige Wechsel nachdenkt. Denn: " Wir müssen genau darauf achten, in welcher physischen Kondition unsere Spieler sind. "

Radikale Reformen nötig

In Kasan, in der Wolgastadt rund 800 Kilometer östlich von Moskau, steigt nun das vorgezogene Endspiel, das auch für den 53-Jährigen eine große Bedeutung erlangt. Tschertschessow gibt sich unbeeindruckt. Gewohnt nüchtern sagte er: "Ich glaube an unseren Plan. Ich denke immer noch, dass er richtig war. Unser Problem war nicht, dass wir zu wenige Stürmer auf dem Platz hatten. Sondern, dass wir zu viele Bälle in der Mitte verloren haben." Und auch sein 31 Jahre alter Keeper Igor Akinfejew sah beim 0:1 von Cristiano Ronaldo (8.) nicht wirklich gut aus.

Der ehemalige Nationalkeeper, der in seiner aktiven Zeit Anfang der 90er Jahre mit einem üppigen Schnauzbart und kunterbunten Trikots das Tor von Dynamo Dresden hütete, hat sich dem heiklen Projekt verschrieben, die russische Auswahl mit einer Radikalreform wieder wettbewerbsfähig zu machen, nachdem der Auftritt bei der EM in Frankreich im Desaster mündete.

Deutschland ist ein Vorbild

Beschämend, wie sich die stolze Fußball-Nation vor fast genau einem Jahr im Stadion Municipal von Toulouse gegen Wales vorführen ließ. Die damalige 0:3-Niederlage markierte einen ähnlichen Tiefpunkt wie die 0:3-Peinlichkeit, die sich einst die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2000 in Rotterdam gegen eine B-Elf von Portugal leistete.

Die russische Auswahl blickt deshalb anerkennend auf die Aufbauarbeit, die in Deutschland in der Ära unter Jürgen Klinsmann und Joachim Löw geleistet wurde. Und auch Tschertschessow hat die Altgedienten sofort aussortiert, aber er ahnte schon im Vorfeld wie schwierig es sein würde, sofort Erfolge vorzuzeigen. "Die Herausforderungen bei einer WM ist schon groß genug, da weigere ich mich über Platzierungen zu reden. Die Zuschauer können planen und etwas fordern. Wir arbeiten" , hatte der Nationalcoach der "Süddeutschen Zeitung" gesagt.

Ihm kann nicht verborgen geblieben sein, dass seine defensiv ausgerichtete Taktik gegen Portugal nicht aufging. Immer wenn das Ensemble um Siegtorschütze Cristiano Ronaldo das Tempo anzog, wirkten die Russen überfordert. Und im Spiel nach vorne ging vor der Pause wenig bis gar nichts, weil beispielsweise Mittelfeldlenker Denis Gluschakow überfordert wirkte. Der 30-jährige Spartak-Profi wird kaum der Anführer für ein WM-Turnier sein. Aber wer kann so schnell in die Rolle des Anführers wachsen?

Russische Spieler in Topligen nicht mehr gefragt

Herausragende Spieler wie Andrej Arschawin, der bei der EM 2008 überragte, als die von Guus Hiddink trainierten Russen mit furiosem Offensivfußball bis ins Halbfinale stürmten, liefern die neuen Jahrgänge (noch) nicht. Arschawin, bis 2013 beim FC Arsenal unter Vertrag, kann auch nicht mehr helfen: Mit 36 Jahren ist er inzwischen in Almaty in Kasachstan gelandet.

Dass kaum noch russische Akteure in den Topligen gefragt sind, verdeutlicht den Werteverfall. Aber eine Garantie für Erfolge wäre eine Heerschar von Legionären auch nicht. "Wir hatten zu meiner Zeit knapp 90 Spieler, die im Ausland gespielt haben, Italien, Spanien, Deutschland" , erinnert Tschertschessow, "trotzdem sind wir nie Europameister oder Weltmeister geworden. Wir haben es oft nicht mal über die Gruppenphase geschafft. " Sollte das auch beim Confed Cup im eigenen Land der Status sein, könnte das dem mächtigsten Mann im Land ziemlich missfallen. Ob Tschertschessow dann noch derjenige ist, der die WM-Mission 2018 leitet?

