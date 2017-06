Das Phänomen, dass fast alle Spieler aus der russischen Eliteklasse kommen ist nicht neu. Längst lassen sich dort Gehälter verdienen, die einen Wechsel in eine von Europas Top-Ligen deutlich unattraktiver machen. Und international vertreten sind die Top-Teams aus Russland ja immerhin auch – wenn auch meist nicht lang.

Liga läuft nur hinterher

Doch genau das ist das Problem des so fußballbegeisterten Landes. Die Liga genügt allerhöchsten Ansprüchen im internationalen Vergleich nicht und somit liegt nahe, dass es auch für die Nationalmannschaft meist nicht reicht, um bei großen Turnieren im Konzert der Top-Nationen mitzuspielen. Genau das ist aber der Anspruch, den man im WM -Gastgeberland von 2018 hat.

Ein schwaches Abschneiden bei diesem Turnier würde das Land und vor allem die Spitzenpolitiker, allen voran Präsident Wladimir Putin, der sich energisch für die Vergabe eingesetzt hat, wohl sehr treffen. Russlands Status als Sportmacht gehört schlicht zur Selbstwahrnehmung – ein Vorrundenaus 2018 unter den Augen der gesamten Welt im eigenen Land würde das ziemlich erschüttern.

Trainerwechsel nach Vorrundenaus

Er soll es richten: Stanislaw Tschertschessow

Entsprechend wichtig nimmt man die "Generalprobe" Confed Cup. Die muss gelingen – die Vorrunde mit den Gruppengegnern Neuseeland, Portugal und Mexiko soll mindestens überstanden werden. Damit das funktioniert, wurde nach der Europameisterschaft 2016 der Nationaltrainer gewechselt. Leonid Slutski musste gehen, Stanislaw Tschertschessow, ehemaliger Torhüter von Dynamo Dresden und als Trainer damals frischgebackener Meister in Polen mit Legia Warschau, wurde installiert.

Zu schwer wog das Vorrundenaus als Gruppenletzter mit nur einem mageren Zähler in der Gruppe mit England, Wales und der Slowakei. Auch Slutski hatte damals bis auf den eingebürgerten Roman Neustädter, der es diesmal nicht in den endgültigen Kader geschafft hat, ausschließlich auf Profis aus der heimischen Spielklasse gesetzt. Aus dem aktuellen 23er-Aufgebot sind jedoch nur noch neun Profis dabei, die auch 2016 für die Sbornaja aufliefen. Tschertschessow hat mit harter Hand aussortiert. Nicht ohne Erfolg: Zuletzt gelangen in der Vorbereitung immerhin Remis gegen Belgien und Chile und ein Sieg gegen Ungarn.

Keine herausragenden Einzelspieler

Dass man das Turnier nicht für große Experimente nutzen, sondern vielmehr den Kader für 2018 einspielen will, sieht man an der Altersstruktur der Mannschaft: Im Spiel gegen Chile betrug das Durchschnittsalter der Spieler über 28 Jahre, einen echten Hoffnungsträger gibt es - Stand jetzt - nicht. Kein Talent, das in den nächsten Jahren den Durchbruch zur absoluten Weltklasse verspricht, keinen echten Anführer.

Keeper Igor Akinfeev ist zwar immer noch dabei, aber trotz des für einen Torhüter noch jüngeren Alters von 31 Jahren ist der Schlussmann und Kapitän schon über seinem Leistungszenit. Mittelstürmer Fedor Smolov vom FK Krasnodar ist immerhin mit einigem Abstand Torschützenkönig geworden und trifft im Schnitt in jedem dritten Spiel für sein Land – aber auch er ist schon 27 Jahre alt und ein gutes Stück davon entfernt, Europas Top-Abwehrreihen in große Angst und Schrecken zu versetzen.

Über die Geschlossenheit

Somit ruhen die Hoffnungen der Russen irgendwie auf den Fähigkeiten ihres Trainers, der nun unter großem Druck schnell eine als Einheit funktionierende Mannschaft formen musste, die durch Geschlossenheit die individuellen Defizite wett machen kann. Dass das möglich ist, steht nicht zur Debatte, die Stärke der einzelnen Spieler reicht schließlich durchaus aus, um als perfekt funktionierende Mannschaft gegen fast jeden Gegner bestehen zu können.

Routinier: Yuri Zhirkov

Doch so eine Einheit will erst einmal geformt werden – selbst mit auf dem Papier etwas besseren Spielermaterial gelang das in der Vergangenheit nur einmal wirklich. 2008 als die Russen bei der Europameisterschaft erst im Halbfinale am späteren Sieger Spanien scheiterten hatte der Niederländer Guus Hiddink als Trainer das Kunststück geschafft, aus starken Einzelspielern wie Andrej Arshavin und Yuri Zhirkov eine Einheit zu formen.

Linksverteidiger Zhirkov ist nach seiner Nicht-Berücksichtigung unter Slutski 2016 diesmal beim Confed-Cup wieder mit von der Partie, doch auch er ist inzwischen bereits 33 Jahre alt und weit von der Leistungsfähigkeit entfernt, die ihn damals unter anderem zum FC Chelsea brachte.

Stand: 14.06.2017, 12:30