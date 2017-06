Qualitätsprobe erster Güte für Deutschlands zweite Wahl

Samuel ist optimistisch. Er glaubt an einen Sieg Chiles gegen Deutschland, und im Finale will er dann auf Portugal mit Cristiano Ronaldo treffen.

Angeblich, so sagt Samuel, werden 12.000 Fans der chilenischen Mannschaft am Donnerstag (22.06.17) in der Arena von Kasan sein. Der Weltmeister gegen den Südamerikameister - das sollte einer der Höhepunkte in der Vorrunde des Confed Cups werden.

Chile mit besten Empfehlungen

Shkodran Mustafi

Chile zählt für Bundestrainer Joachim Löw in der aktuellen Besetzung zu den "besten Mannschaften der Welt" und damit zu den Favoriten des Testturniers in Russland.

Zum Auftakt bestätigte die Mannschaft von Trainer Juan Antonio Pizzi diesen Eindruck. Sie gewann mit 2:0 gegen Kamerun, gab dabei 15 Torschüsse ab, hatte 63 Prozent Spielanteile und brachte durchschnittlich mehr als neun von zehn Pässen an den Mitspieler.

Mustafi gehört zum "Gerüst"

Da wird einiges auf die deutsche Abwehr zukommen, die schon beim 3:2-Sieg gegen das deutlich schwächer einzuschätzende Australien Probleme bekam. Löw wird vermutlich gegen Chile eine andere Besetzung auf das Feld schicken, vielleicht auch mit einer klaren Dreier- oder Viererkette spielen lassen statt mit einer Formation, die nur schwammig in eines der üblichen Schemen zu pressen war.

Für den oder die freien zentralen Plätze in der hintersten Linie kommen Antonio Rüdiger, Matthias Ginter und Niklas Süle infrage. Shkodran Mustafi gehört genauso zum "Gerüst der Mannschaft" (Löw) wie Kapitän Julian Draxler, Jonas Hector und Joshua Kimmich, der vermutlich auf der rechten äußeren Position spielen wird.