In einer intensiven, aber spielerisch überschaubaren Partie präsentierten sich beide Protagonisten nach einer Schweigeminute für die Todesopfer bei den Waldbränden in Portugal als gleichwertig. Der CONCACAF -Meister machte den favorisierten und mit elf Europameistern startenden Portugiesen mit seiner Zweikampfstärke das Leben in den ersten Minuten mehr als schwer. Von Cristiano Ronaldo und Co. war offensiv kaum etwas zu sehen.

Treffer nach Videobeweis wieder aberkannt

In der 21. Minute schien die Partie aber dann doch den erwarteten Verlauf zu nehmen, als Pepe zur vermeintlichen Führung für Portugal traf - bis erstmals bei diesem Turnier ein Tor nach einem Videobeweis aberkannt wurde. Schiedsrichter Nestor Pitana aus Argentinien sprach mit den Videoschiedsrichtern und entschied danach auf Abseits. Gut eine Minute dauerte es, bis Klarheit herrschte. Cristiano Ronaldo hatte die Latte getroffen, der Abpraller kam zu den Portugiesen. Bei der Hereingabe von João Moutinho stand Pepe im Abseits.

Ronaldo bereitet Führung vor

Die Szene läutete jedoch eine Drangphase des Europameisters ein. Konnte Mexikos Keeper Guillermo Ochoa in der 33. Minute nach einer verunglückten Kopfballrückgabe Carlos Salcedos noch gerade den Rückstand verhindern, so war es eine Minute später geschehen: Weltfußballer Ronaldo ließ auf der linken Seite gleich drei Gegenspieler stehen und passte zum völig freistehenden Quaresma. Der ließ ganz abgeklärt noch Ochoa aussteigen und schob zur Führung ein (34.).

Als alles auf den zweiten portugiesischen Treffer wartete schlug auf der Gegenseite plötzlich Chicharito zu. Der Angreifer von Bayer Leverkusen stand im Strafraum genau richtig und nickte nach Flanke von Carlos Vela zum Ausgleich für Mexiko ein (42.).