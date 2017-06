Denn der 32-Jährige ist ein Getriebener. Der Mann, der abgesehen vom Weltmeistertitel jeden großen Pokal geholt hat, den er angesichts seiner Vereine und seiner Nationalität holen konnte, hat immer noch nicht genug.

Über 50 Spiele - immer Anführer

Wo viele Spieler, beispielsweise die der Deutschen Fußballnationalmannschaft, den Sommer für eine etwas längere Pause nutzen und dankbar sind, nicht beim Confed Cup antreten zu müssen, denkt „CR7“ nicht über eine Pause nach. Kein Spieler beim anstehenden Acht-Nationen-Turnier in Russland hat in den vergangenen Jahren so viele Spiele auf kräftezehrendem Top-Niveau bestritten - und musste dabei sein Team sportlich und menschlich auch noch anführen.

Weit über 50 Pflichtspiele bestritt der Angreifer in den vergangenen Saisons im Durchschnitt. In der spanischen Liga, in der Königsklasse, im spanischen Pokal und bei der Europameisterschaft, wo sein Team es bis ins Endspiel schaffte und als Außenseiter auch noch gewann – dazu Qualifikationsspiele für die WM , die Ronaldo, wie jüngst gegen Lettland, meist auch mit seinen Toren entscheidet.

Selten verletzt dank Disziplin

Dazu gilt Ronaldo als einer der trainingsfleißigsten Profis der Weltelite. Zusätzliche Freistoß-Einheiten, die er angeblich weit vor und nach dem Training schiebt, um seine mit „Topspin“ versehene Schusstechnik zu perfektionieren, sind dabei nur ein Teil seines Pensums.

Der Grund, aus dem Ronaldo überhaupt in der Lage ist, wie ein „Besessener“ zu trainieren und so viele Spiele zu bestreiten, ist die Tatsache, dass der Mann aus Madeira so gut wie nie länger verletzt ist. Das liegt sicherlich auch an seinen genetischen Voraussetzungen, doch vor allem ist dieser Aspekt eben ein Produkt seiner enormen Disziplin.