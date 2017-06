Shootingstar ist aktuell aber ein anderer. Ryan Thomas spielt im offensiven Mittelfeld oder auf der Außenbahn und kommt in der niederländischen Eredivise beim PEC Zwolle regelmäßig zum Einsatz, hat sich in der abgelaufenen Saison sogar in die Startelf gespielt. Mit seinen erst 22 Jahren ist der dribbelstarke Thomas so etwas wie der "Player to watch", zuletzt gelangen ihm in der WM-Qualifikation gegen Fidschi auch seine ersten beiden Länderspieltore. Sein Trainer Anthony Hudson nennt ihn einen "Spitzenfußballer".