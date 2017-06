Mexiko - viele Torschützen und Comeback-Qualitäten

Die Analytiker des DFB haben ihre Arbeit erledigt. Urs Siegenthaler stellt am Dienstagabend (27.06.17) der deutschen Nationalmannschaft Mexiko vor, der Trainerstab wurde schon am Abend vorher mit Details versorgt. "Sie spielen in der Regel aus einem 4-3-3 heraus mit vielen Spielverlagerungen", sagte Assistenztrainer Thomas Schneider.

So spielte auch Kamerun, der letzte Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Zum Konkurrenten davor, den Chilenen, sieht Schneider ebenfalls einige Parallelen: "Mexiko läuft ähnlich aggressiv an. Sie haben ein gutes Pressing und Gegenpressing. Es wird eine große Herausforderung."

Sechs Torschützen für sechs Treffer

Wie die deutsche Mannschaft, schloss auch Mexiko die Vorrunde mit sieben Punkten ab. Im Gegensatz zur Auswahl des DFB geriet die Mannschaft des kolumbianischen Trainers Carlos Osorio Arbélaez in sämtlichen Spielen in Rückstand. Sechs verschiedene Spieler erzielten die sechs Treffer. Eines der Tore schoss Javier Hernández. "Chicharito", wie auch auf seinem Trikot bei seinem Klub Bayer Leverkusen steht, ist einer der Offensivspieler, vor denen Schneider warnt: "Sie sind vorne wahnsinnig flexibel."

Die sechs Treffer Mexikos beim Confed Cup wurden sämtlich über die linke Seite oder den linken Halbraum vorbereitet. Das ist der Bereich, in dem in der Regel Andrés Guardado spielt. Der Kapitän, der 2014 ein Intermezzo in der Bundesliga gab, ist aber nach zwei Gelben Karten gesperrt.

Nur zwei Niederlagen in 27 Spielen

Das erhöht die Einsatzchance für Marco Fabián von Eintracht Frankfurt, der bislang nur beim 2:1-Sieg gegen Neuseeland zum Einsatz kam, dabei auch eine Vorlage zu einem Tor gab.

Nationaltrainer Osorio setzte 22 Spieler während des Turniers ein. Wie bei Löw, saß nur der dritte Torwart durchgängig auf der Bank. Der 56 Jahre alte Kolumbianer verlor erst zwei von 27 Spielen, seitdem er 2015 den Job antrat. Eine Niederlage war allerdings sehr schmerzhaft, denn im Viertelfinale der Südamerikameierschaft 2016 gab es ein 0:7 gegen Chile.