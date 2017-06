Zu sehen bekommen die dänischen Fans einen "Weltmeister light". Julian Draxler (Paris St. Germain), Matthias Ginter (Borussia Dortmund) und Mustafi (FC Arsenal) sind die einzigen Titelgewinner von Rio 2014, die im Aufgebot stehen. Dafür sind gleich sieben Länderspieldebütanten dabei: Neben den spät berufenen Routiniers Sandro Wagner (Hoffenheim) und Lars Stindl (Gladbach) noch Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Kerem Demirbay (Hoffenheim), Amin Younes (Ajax Amsterdam) und Torwart Kevin Trapp (Paris St. Germain). Löw verzichtete auf eine Nachnominierung für Leroy Sané (Nasen-OP).

Rumpfkader muss auch in der WM-Quali ran

Die eingeladenen Akteure, besonders die Erstberufenen, gehen die Aufgabe mit Ehrgeiz an. "Ich freue mich riesig", sagte Hoffenheims Torjäger Wagner: " Confed Cup ist ja nicht so beliebt bei den meisten - für mich ist das ein Riesenturnier. " Auf gerade einmal 150 Länderspiele kommt Löws 22-Mann-Aufgebot (inklusive Werner). Der Altersschnitt beträgt 24 Jahre. Nur vier Spieler haben im Nationaltrikot schon Tore erzielt. Löw will junge Spieler wie den Schalker Leon Goretzka (22) oder den Leverkusener Julian Brandt (21) in Spielen gegen Topteams wie Südamerikameister Chile mit Bayern-Profi Arturo Vidal " auf das nächste Level " heben.

Löw will bis zum angepeilten Confed-Cup-Finale am 2. Juli in St. Petersburg Talente voranbringen, die " auf die Etablierten Druck ausüben ". Nur dann sei in Russland der fünfte WM-Titel drin. " Wir wollen den Hunger wieder wecken, den bedingungslosen Hunger auf Erfolg. Nur dann haben wir im nächsten Jahr die Chance, wieder den Titel zu holen. Das ist mein größtes Ziel ", sagte Löw. Bevor es nach Russland geht, folgt am Samstag noch ein WM-Qualifikationsspiel in Nürnberg. " Gegen San Marino werden wir gewinnen ", sagte Löw - auch mit einem uneingespielten Team. Der freiwillige Verzicht auf die Topspieler ist ein kalkuliertes Risiko.

red/sid | Stand: 05.06.2017, 18:00