Dem 25-Jährigen ist es schließlich überhaupt erst zu verdanken, dass Kamerun etwas überraschend Anfang des Jahres den Afrika-Cup gewinnen konnte und somit für den Confed Cup qualifiziert ist. Sein Siegtreffer zum 2:1 im Finale gegen Ägypten in der 88. Minute ebnete den Weg der „unbezähmbaren Löwen“ nach Russland. Dass das Tor, bei dem er den Ball wunderbar aus der Luft annahm, über einen Gegenspieler lupfte und dann volley im Gehäuse unterbrachte, dazu auch noch wunderschön war, passt ins Bild.

Mit 25 schon ein "Routinier"

Dazu ebnete der Mittelstürmer, der vom FC Porto an Besiktas Istanbul ausgeliehen war, seinem Verein den Weg zur türkischen Meisterschaft. 12 Saisontore in der Liga, dazu jeweils drei in Champions League und Europa League – das kann sich sehen lassen. Seine Zukunft ist aktuell noch ungeklärt, Besiktas besitzt wohl eine Kaufoption über 10 Millionen Euro für ihn – gut möglich, dass sie diese ziehen, bevor ein anderer europäischer Topverein zuschlägt.

Denn Aboubakar setzt seinen Lauf aktuell weiter fort. Im wichtigen Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup gegen Marokko besorgte er jüngst den 1:0-Siegtreffer, in der WM -Qualifikation traf er Ende 2016 beim 1:1 gegen Sambia. Mit bereits 50 Länderspielen und seiner Erfahrung in Königsklasse und Europa League ist er schon in seinem jungen Alter ein wichtiger Führungsspieler der relativ jungen Mannschaft – zumindest rein sportlich.

Drei Platzverweise in 38 Spielen

Schon wieder? Drei Platzverweise in einer Saison

Denn in Sachen Disziplin hat Aboubakar noch etwas Nachholbedarf und steht somit sinnbildlich für den kamerunischen Fußball der letzten Jahre: Große Leistungsfähigkeit, viel Einsatzwille, doch im ein oder anderen Moment eben mental nicht ganz auf der Höhe. In seinen 38 Pflichtspielen in dieser Spielzeit für Besiktas flog er gleich drei Mal vom Platz.

So etwas könnte man nun, da es nach dem Tief, das auf die so erfolgreichen 90er und frühen 00er Jahre folgte, endlich wieder sportlich aufwärts geht, in Kamerun so gar nicht gebrauchen. Der Streit um die Prämien bei der WM 2014, die für sichtbare große atmosphärische Störungen im Team sorgte und im punktlosen Vorrundenaus mündete ist gerade erst vergessen. Auch 2010 war man übrigens ohne einen Zähler rausgeflogen, 2006 gar nicht erst qualifiziert und auch der Erfolg im Afrika-Cup in diesem Jahr war der erste seit 2002.

Broos als "Löwendompteur"?

Der belgische Trainer Hugo Broos scheint aber in nur kurzer Zeit auf dem in der jüngeren Vergangenheit sehr unbequemen Trainerstuhl eine gute Marschroute gefunden zu haben, um seine relativ junge Mannschaft auf Erfolgskurs zu bringen und eine ziemlich disziplinierte Einheit zu formen.

Seine einzige Niederlage im Amt kassierte er bei einem 2:3 gegen die starken Franzosen, Torschütze damals unter anderem: Vincent Aboubakar, der im Nationalteam übrigens unter Broos überhaupt erst eine Gelbe Karte kassiert, dabei aber sechs Treffer erzielt hat. Dieses Duo scheint zu passen und verspricht dem ersten afrikanischen WM-Viertelfinalist der Geschichte vorsichtig eine nun wieder etwas rosigere Zukunft. Vielleicht ist das so erfolgreiche Jahr des bulligen Mannes aus Yaoundé ja auch mit dem Confed Cup noch nicht vorbei.

Stand: 15.06.2017, 08:30