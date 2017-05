"Sandro Wagner hat eine andere Art und Weise zu spielen", erklärte Löw seine überraschendste Entscheidung. Der Hoffenheimer bringe "eine besondere Note" in das Geschehen: "Er hat in den letzten zwei Jahren in der Bundesliga viele Tore erzielt."

Nur drei Weltmeister dabei

Zahlreiche etablierte Kräfte bekommen eine Pause. Im Perspektivkader für die WM-Generalprobe stehen nur noch drei Weltmeister: Julian Draxler, Matthias Ginter und Shkodran Mustafi. Der Dortmunder Marco Reus sagte wegen fehlender Erholungspausen nach mehreren schweren Verletzungen ab. Auch der Wolfsburger Mario Gomez ist nicht dabei. In Russland fehlen zudem arrivierte Weltmeister wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos, Mesut Özil, Jerome Boateng oder Mats Hummels.

Löw: "Perspektivturnier"

Löw hat den Confed Cup zum "Perspektivturnier" erklärt. Schon bekannt, aber noch nicht etabliert in der Nationalmannschaft sind der beste deutsche Bundesliga-Torschütze Timo Werner (RB Leipzig), Leon Goretzka von Schalke 04 und Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen). Der gesamte Kader weist die Erfahrung aus nur 156 Länderspielen (8 Tore) auf. Er wird auch das Länderspiel in Kopenhagen gegen Dänemark am 6. Juni und das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino vier Tage später in Nürnberg bestreiten.