Confed Cup - DFB-Team zwischen Politik und Sport

Ein jeder Nationalspieler und jeder Mitarbeiter aus dem Kreise der Nationalmannschaft hat es auf seinem Smartphone installiert: eine eigene App, die der internen Kommunikation dient. Die Spieler erhalten etwa auf diesem Wege wichtige Analysedaten wie Laufstrecke, Laufintensität oder Passqualität. Aber die interne Applikation, vom DFB -Partner SAP bereits für die WM 2014 entwickelt, kann noch viel mehr."

"Wir nutzen die modernen Kommunikationsmittel, um die Spieler auch mit Inhalten jenseits des Platzes zu konfrontieren" , erklärt DFB -Mediendirektor Jens Grittner im Gespräch mit sportschau.de. Über den internen Kommunikationskanal ist beispielweise für jeden aus der DFB -Delegation abrufbar, was ihn bei der Russland-Mission erwartet.

Hinweise zu Land und Leuten, Wissenswertes zur politischen Lage, aber auch Vereinbarungen zum offiziellen Wording. Unverrückbar steht ja, dass der Weltmeister für Werte wie Offenheit, Vielfalt, Integration, Toleranz und Fairplay, aber auch Spielfreude, Teamwork und Erfolg einsteht. " Wünschenswert, wenn solche Werte überall auf der Welt gelten würden" , hat Joachim Löw gerade wieder gesagt.

Doppelrolle für die Mannschaft

Der Konföderationen-Pokal

Der Bundestrainer weiß nur zu gut, dass von seiner Mannschaft beim Confed Cup ein besonderer Spagat erwartet wird. Einerseits soll eine reduzierte Vorbereitung mit einem in dieser Konstellation einmaligen 21er Kader reichen, um sportliche Akzente nach weltmeisterlichem Gusto zu setzen. Andererseits verlangt die Öffentlichkeit auch noch, dass die DFB -Auswahl zwischen Sotschi, Kasan und St. Petersburg ihren repräsentativen Pflichten als demokratischer Botschafter nachkommt.

Löw ist sich der Doppelrolle bewusst - da heißt es, Augen und Ohren offen halten. "Wir wissen, dass wir in Russland auch mit Themen des gesellschaftlichen Lebens konfrontiert werden." Klar sei, " dass wir nicht mit Scheuklappen durch andere Länder reisen. Die Umstände dort interessieren uns immer."

Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hat die Spieler aufgefordert, offen für Begegnungen zu sein, sich selbst eine Meinung zu bilden - das am Samstag (17.06.2017) startende Turnier könne so einen Teil zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen.

Sport kann nicht alle Probleme lösen

Und doch gibt es für die Botschafter in Stollenschuhen nicht allein wegen des eng getakteten Zeitplans auch Grenzen der Machbarkeit. Löw: " Man sollte vom Fußball nicht erwarten, dass er Probleme und Missstände überwindet, die die Politik auch nicht löst." Ähnliches hat Bierhoff verlautbart. Die Öffentlichkeit solle " vom Sport nicht erwarten und verlangen, dass er die Probleme lösen kann, die auch die Politik nicht überwindet ".

Auch vor den WM -Turnieren in Südafrika 2010 und in Brasilien 2014 waren die besonderen Umstände in den Ausrichterländern ein großes Thema. Aber waren sie politisch so heikel wie in Russland, wo gerade der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny inhaftiert worden ist, der die blühende Korruption anprangert? Freie Meinungsäußerung im Reich des Präsidenten Wladimir Putin scheint gerade besonders heikel zu sein, wie aktuelle Masseninhaftierungen zeigen.

Und auch bei der Pressefreiheit gäbe es ja Nachholbedarf, in der Liste von "Reporter ohne Grenzen" liegt Russland weit abgeschlagen auf Platz 148. Gerade erst hat der "Sportjournalist", das VDS-Magazin (Verband Deutscher Sportjournalisten), umfassend über die erschwerenden Bedingungen für Journalisten berichtet. Aber wer macht sonst auf Missstände wie den Einsatz nordkoreanischer Arbeiter auf den WM -Baustellen aufmerksam?

Keine persönlichen und politischen Botschaften

Julian Draxlers Kapitänsbinde gegen Dänemark

Die Hauptdarsteller in kurzen Hosen bestimmt nicht: Der Weltverband will weder politische noch persönliche Botschaften. Dass Kapitän Julian Draxler wie beim Freundschaftsspiel in Dänemark (1:1) eine Binde in Regenbogenfarben trägt, als der DFB sich an einer Aktion des dänischen Fußballverbandes beteiligte, ist bei einem Turnier unter FIFA -Hoheit, wo alles haarklein geregelt ist, nicht denkbar.

Erst vor zehn Jahren wurde auf FIFA -Betreiben die Regel 4 "Ausrüstung der Spieler" konkreter gefasst: Demnach dürfen Akteure auf FIFA -Geheiß keine Unterwäsche mit politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, Botschaften, Bildern oder Werbeaufschriften mit Ausnahme des Herstellerlogos zur Schau stellen.

Das Thema kam in der Bundesliga Ende 2014 auf, als der damals für den 1. FC Köln stürmende Nigerianer Anthony Ujah einen Treffer Eric Garner gewidmet hatte, einem dunkelhäutigen Amerikaner, der von einem weißen Polizisten zu Tode gewürgt wurde. " Eric Garner #cantbreathe #justice"! stand auf Ujahs Textil.

Nürnbergs Cacau jubelt 2001 mit Jesus-T-Shirt unter dem Trikot

Aufsehen erregte auch Haris Seferovic, Angreifer in Diensten von Eintracht Frankfurt, als der Schweizer auf ähnliche Art fast zur selben Zeit dem Gewaltopfer Tugçe gedachte. Auf seinem T-Shirt hatte er geschrieben: "Tugçe = Zivilcourage, Engel, Mut, Respekt." Der DFB sah zwar von Ermittlungen ab, aber wies ausdrücklich darauf hin, dass die Spieler so etwas zu unterlassen haben.

DFB-Präsident ist für die Politik zuständig

Löw sagte kürzlich auf die Frage, ob von seiner Mannschaft ein Zeichen für Pressefreiheit und Menschenrechte ausgehe: " Unsere Aufgabe als Mannschaft und meine Ansicht als Trainer wird es sein, Brücken zu bauen zu den Menschen in Russland." Mehr gehe nicht: "Man sollte nicht vergessen, dass wir Gäste in Russland sein werden und an einem Fußballturnier teilnehmen." Was Themen rund um die große politische Situation angehe, verweist der 57-Jährige dieser Tage stets auf DFB -Präsident Reinhard Grindel.

Der in den Gremien bei FIFA und UEFA vertretene Grindel hat sich zum Ziel gesetzt, die heiklen Themen vor Ort nicht auszusparen, zumal er sich ehemaliger Bundestagsabgeordneter auf politischem Parkett ja bestens auskennt. Und im Gegenzug beschränken sich die DFB -Kicker eben auch auf das, was sie am besten können.

" Wir haben einen Infozettel über Russland bekommen" , verriet Sandro Wagner nach dem WM -Qualifikationsspiel gegen San Marino (7:0), bekannte aber im selben Atemzug: " Den habe ich mir noch nicht durchgelesen." Als sein Noch-Klubkollege Niklas Süle am Dienstag zum Treffpunkt in die Villa Kennedy kam, lautete seine Einschätzung zur Lage in Russland. " Es steht mir nicht zu, etwas Politisches zu sagen. "

In der "Frankfurter Rundschau" klärte der 21-Jährige auf: " Auf der Welt ist derzeit so viel los. Wenn man in meiner Rolle zu allem etwas sagen würde, erschiene mir das nicht angemessen. ... Aber glauben Sie mir: Persönlich geht das alles nicht einfach so an mir vorbei. Auch in dieser Hinsicht wird mich der Confed Cup also bereichern. "

Stand: 14.06.2017, 08:40