Emre Can (Mittelfeld): Der Liverpooler versuchte in der Zentrale das Spiel an sich zu ziehen, aber dies wollte ihm nicht so richtig gelingen. Bis auf einen gefährlichen Distanzschuss konnte Can zunächst keine offensiven Akzente setzen. In den Zweikämpfen engagiert, die Laufbereitschaft völlig in Ordnung. Allein die spielerische Komponente war in dieser Partie nicht seine Stärke.