Joshua Kimmich (Abwehr): Auf der ungewohnten Position des Innenverteidigers in der Dreier-Abwehrkette solide. Hatte in der Anfangsphase genug Zeit und Mut, sich immer wieder in das Aufbauspiel einzuschalten und seine bei den Gegnern gefürchteten Pässe in die Nahtstellen zu spielen. Auch wenn ihm dabei ein wenig die Präzision fehlte, ist Kimmich eine tragende Säule in dieser Nationalmannschaft. Später nur noch in der Abwehrarbeit gebunden, die er mit viel Einsatz, aber auch kleineren Fehlern insgesamt ordentlich meisterte.