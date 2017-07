Antonio Rüdiger (Abwehr): Der Römer zeigte ein gutes Spiel und war aus Sicht der DFB -Elf am häufigsten an entscheidenden Abwehraktionen beteiligt. Hätte er Aranguiz bei dessen Sprint (4. Minute) im Strafraum nicht entscheidend (und fair) gestört, hätte es wohl früh 0:1 gestanden aus deutscher Sicht. In der zweiten Hälfte, und vor allem in der Schlussphase, warf sich Rüdiger in jeden sich bietenden Zweikampf. Insgesamt ein beherzter Auftritt des 24-Jährigen.