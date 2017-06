Emre Can (Mittelfeld): Can kennt das schnelle Spiele eigentlich aus der Premier League. Aber auch er hatte nach dem Anpfiff große Mühe rechtzeitig in Ballnähe zu sein. Hatte nach einer halbe Stunde immerhin den ersten Schuss Richtung Tor, leitete dann mit einem Zuckerpass auf Hector das 1:1 ein. In der Folge wurde er zum Antreiber des deutschen Spiels. Nach Anlaufschwierigkeiten ein starkes Spiel des Liverpoolers.