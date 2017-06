Julian Draxler (Mittelfeld): Draxler machte sein 31. Länderspiel und ist damit der erfahrenste Spieler im deutschen Team. Gegen Australien durfte er als Kapitän ran und es war ihm anzumerken, dass er Verantwortung übernehmen will. So schnappte er sich den Ball vor dem zweiten deutschen Treffer und traf souverän. Wurde nach dem Spiel zum "Man of The Match" gekürt.