Diego Demme sagt für Confed Cup ab

Für den am Samstag beginnenden Confed Cup in Russland (bis 2. Juli) hat das Team damit den nächsten Ausfall zu beklagen. Mittelfeldspieler Demme von Vizemeister RB Leipzig musste am Dienstag seine Teilnahme am Vorbereitungsturnier auf die WM 2018 in Russland absagen, wie der DFB mitteilte.

Keine Nachnominierung geplant

Bundestrainer Joachim Löw plante zunächst, keinen Spieler nachzunominieren. Der 25-jährige Demme, der am vergangenen Samstag im WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino (7:0) als Einwechselspieler sein Länderspieldebüt gegeben hatte, wird bis Donnerstag zur Behandlung im Teamquartier bleiben.

"Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber dem Verein und dem Spieler", sagte Teammanager Oliver Bierhoff. Demme soll sich im Sommer auskurieren, damit er zum Start der Saisonvorbereitung wieder fit ist. "Wir haben noch Puffer, machen uns auf der Position keine Sorgen" , erklärte Bierhoff zum Verzicht auf eine Nachnominierung. "Einen Spieler jetzt aus dem Urlaub zu holen, macht keinen Sinn."

Angreifer Sané (Manchester City) hatte seine Teilnahme am 23. Mai wegen einer Nasen-OP abgesagt. Löw hatte auch seinerzeit auf eine Nachnominierung verzichtet. Nach Demmes Absage umfasst der deutsche Kader, der am Montag (17 Uhr) gegen Australien sein erstes Turnierspiel bestreitet, nur 21 statt der erlaubten 23 Spieler.

Stand: 13.06.2017, 17:53