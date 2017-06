Mitch Langerak hat Großes vor in Russland. "Wir wollen ganz weit kommen in diesem Turnier" , sagt der australische Nationaltorhüter im Interview mit der Sportschau über den Confederations Cup: "Für uns ist es ein ganz wichtiger Wettbewerb. Unser Coach hat gesagt, dass wir das Ding gewinnen wollen."

Es sind überraschend offensive Töne aus Australien. Einer vergleichsweise "kleinen" Fußballnation, die es bei einer Weltmeisterschaft noch nie über das Achtelfinale hinaus geschafft hat, beim Confed Cup vor 20 Jahren aber immerhin im Finale stand.

Australien als Asienmeister beim Confed Cup

Für den einen oder anderen mag die Konstellation mit Australien und Neuseeland in einem Turnier noch merkwürdig sein. Die "Socceroos" aber treten seit einigen Jahren nicht mehr in der Ozeanien-, sondern in der Asienmeisterschaft an. Ein entsprechender Antrag wurde damals vom Weltverband genehmigt.