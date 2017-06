Der Nächste, bitte! Im Freundschaftsspiel in Dänemark am 6. Juni feierte Kevin Trapp, 26, beim 1:1 ein ganz starkes Debüt, beim 7:0 in der Qualifikation zur WM gegen San Marino vier Tage später durfte sich ter Stegen, 25, langweilen. Vermutlich wird einer der Beiden auch am Donnerstag gegen Chile im Tor stehen.

Nur die Nummer eins ist vergeben

Ein fester Torhüter für den Confed Cup würde der Praxis von Löw und Bundestorwarttrainer Andreas Köpke widersprechen. Sie sagen seit Jahren, dass es mit Manuel Neuer eine klare Nummer eins gebe, dahinter aber keine Reihenfolge festgelegt werde.

Aus dem Trio beim Probelauf in Russland wird im Kader für die Weltmeisterschaft einen Sommer später einer fehlen. Es sei denn, Neuer fällt aus oder ein anderer Torhüter spielt sich in der kommenden Saison in den Vordergrund.

Da kommt ein Oliver Baumann infrage, der mit der TSG Hoffenheim erstmals in einem europäischen Wettbewerb vertreten sein wird. Das gilt auch für Timo Horn beim 1. FC Köln. Ralf Fährmann fehlt diese Bühne mit dem FC Schalke 04. Er hätte aber ohnehin nur eine sehr geringe Chance, weil er die Anforderungen von Löw an die Feldspielerqualitäten eines Fußballers nicht erfüllt.

Ter Stegen mit besten Chancen

Marc-André ter Stegen

Genau deshalb besitzt Marc-André ter Stegen beste Chancen, auch bei der WM dabei zu sein. Er ist beim FC Barcelona dazu angehalten, das Spiel mit einem sauberen Pass zu eröffnen, die leichteste Anspielstation bei hohem Pressing des Gegners zu sein und dieses zu überspielen.

Ter Stegens Art birgt ein hohes Risiko, das er in Kauf nehmen muss, um den Ansprüchen des europäischen Topklubs und auch des Bundestrainers zu genügen.

Die Torhüter in der Datenanalyse

Ein Vergleich von Leno, Trapp und ter Stegen anhand von statistischen Daten hat bei den Länderspielen wegen der geringen Zahl an Einsätzen keine Aussagekraft. Der Vollständigkeit halber trotzdem die Daten in einer Tabelle.