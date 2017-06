"Es gab nicht einen einzigen Fall, bei dem am Ende eine falsche Entscheidung getroffen wurde" , sagte der Schweizer bei einer Pressekonferenz des Fußball-Weltverbandes am Montag (26.06.17) in St. Petersburg. Man brauche Zeit, bis das System besser funktioniere, die Abläufe müssten verbessert werden.

"Es hat zu lange gedauert"

Als unbefriedigend bezeichnete der 48-Jährige auch den viel diskutierten Platzverweis des Kameruners Ernest Mabouka im Spiel gegen Deutschland am Sonntag. "Es hat zu lange gedauert" , sagte Busacca zur Entscheidung von Referee Wilmar Roldan aus Kolumbien, der zunächst einen falschen Spieler verwarnte und dann auch noch mit der Roten Karte belegte. Aber: "Am Ende wurde der richtige Spieler vom Platz gestellt" , betonte Busacca.

Video starten, abbrechen mit Escape Verwirrung und Unverständnis bei Kameruns Trainer Broos | Sportschau | 26.06.2017 | 00:30 Min. | Verfügbar bis 31.01.2018 | Das Erste

Beim WM -Testlauf in Russland werden erstmals bei einem Nationalmannschaftswettbewerb der FIFA Video-Referees zur Überprüfung spielentscheidender Szenen eingesetzt. In den zwölf Gruppenspielen wurden sieben Entscheidungen durch die Video-Beobachter überprüft, berichtete Busacca. Sechsmal hätten spielentscheidende Szenen korrigiert werden können.

Nur vier Tage geschult

Indirekt empfahl der frühere Weltklasse-Schiedsrichter das System auch bei der WM 2018 zu nutzen. Zuvor soll es noch in einigen nationalen Ligen zum Einsatz kommen, darunter auch in der kommenden Bundesliga-Saison. Vor dem Confed Cup waren die Video-Schiedsrichter nur vier Tage geschult worden.

