Mutko nur teilweise zufrieden

WM-Cheforganisator Alexej Sorokin versuchte zu relativieren: "Bei jedem Confed Cup gab es Spiele, bei denen die Tribünen nicht voll besetzt waren."

Deutlicher wurde der russische Vizeministerpräsident Witali Mutko. Er ist nur teilweise zufrieden mit den Zuschauerzahlen beim Konföderationen Turnier. Bei den ersten Spielen hätten im Durchschnitt 36.000 Fans in den Stadien zugeschaut. Diese Zahl hätte höher sein können, wurde Mutko am Dienstag (20.06.2017) in der Zeitung "Kommersant" zitiert.

Es sei aber eine realistische Zahl, fügte er hinzu. "Verständlich, dass alle die Spiele mit russischer Beteiligung sehen wollen. Aber das Interesse an den anderen Spielen ist auch nicht schlecht. Insgesamt bin ich mit dem Zuschaueraufkommen zufrieden." Für die Ticketpolitik sei übrigens der Weltfußballverband FIFA zuständig, konnte er sich eine Spitze nicht verkneifen.

Auch Ticket-Kategorie für russische Fans nicht begehrt

Dabei hatten die Organisatoren eine Extra-Kategorie eingeführt, in der russische Fans für nur 960 Rubel (rund 15 Euro) ins Stadion gelangen können. Viel hat es nicht geholfen. Im Vorfeld hatte die FIFA die Kritik an zu hohen Eintrittspreisen zurückgewiesen. Außerhalb der Extra-Kategorie kostete die günstigste Karte für ein Gruppenspiel umgerechnet rund 65 Euro, beim Finale in St. Petersburg am 2. Juli müssen die Fans teils über 200 Euro für ein Ticket hinlegen.

Insgesamt wurden nur die Hälfte der verfügbaren 695.000 Karten für die insgesamt 16 Spiele im Vorverkauf abgesetzt. Auch im Land des Weltmeisters verlief die Nachfrage schleppend. Für das Spiel gegen Australien waren lediglich einige Hundert deutsche Anhänger in die Olympiastadt von 2014 gereist.

Immerhin: Die Zuschauer, die den Weg ins Olympiastadion von Sotschi gefunden hatten, machten trotz kaum vernehmbarer Sprechchöre gute Stimmung. Schon in der ersten Halbzeit kreiste "La Ola". "An die Zuschauer, die da waren, muss man ein Kompliment aussprechen" , sagte Goretzka.

sid/dpa/red | Stand: 20.06.2017, 12:47