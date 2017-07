Bei der Pressekonferenz am Samstag (01.07.17) wollte Löw dennoch nicht zu viel von der Aufstellung verraten. "Ich kann noch keine großen Einblicke geben" , sagte er und ergänzte: "Es wird aber Veränderungen geben."

Wohl auch weil alle Spieler ihre Einsatzzeit bekommen ist die Stimmung im DFB -Team so positiv. "Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut", sagt Löw: "Wir denken, dass wir zurecht in diesem Finale stehen."

Löw: "Deutschland und Chile waren am besten"

Um im Endspiel gegen Chile am Sonntagabend (02.07.17) zu bestehen, wird Deutschland an seine Leistungsgrenze gehen müssen. "Wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen, werden wir eine Top-Leistung brauchen" , sagt Löw, der seine Bewunderung für Chile einmal mehr zum Ausdruck brachte: "Was Chile als ein so kleines Land mit neun Millionen Einwohnern zeigt, ist eine große Leistung."

Der Südamerika-Meister habe sich die Final-Teilnahme, ebenso wie das DFB -Team, verdient. "Ich denke Deutschland und Chile waren im Verlauf des Turniers die besten Mannschaften" , sagt Löw und verweist auch auf das intensive Duell beim 1:1-Unentschieden in der Gruppenphase: "Im ersten Spiel waren wir mit einem Punkt zufrieden, das ist morgen anders."

Turnier ohne Aussagekraft für WM

Für Deutschland würde ein Triumph den zweiten internationalen Titel innerhalb von drei Tagen bedeuten. Den Verantwortlichen der U21 , die am Freitagabend (30.06.17) den EM -Titel gegen Spanien feierten, hat der Bundestrainer gleich nach Abpfiff gratuliert: "Wir haben uns natürlich alle riesig gefreut, auch weil die Umstände mit der U21 im Vorfeld ein schwieriges Thema waren. Schließlich haben wir auch einige Spieler hier, die berechtigt gewesen wären, in Polen zu spielen."

Angesprochen auf die Frage, ob der Erfolg der U21 und das bislang starke Turnier der sogenannten Perspektivmannschaft beim Confed Cup Auswirkungen auf die Weltmeisterschaft 2018 habe, antwortete Löw mit klaren Worten: "Diese Turniere haben wenig Aussagekraft." Schließlich sei eine WM eine völlig andere Herausforderung: "Eine WM ist das allerwichtigste und gleichzeitig schwierigste Turnier - die Maßstäbe um dort zu bestehen sind Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Toni Kroos und Co."

Dennoch sei bis zum Start der WM in Russland noch viel Zeit. "In zwölf Monaten kann so viel passieren und wir haben alle schon so viel erlebt, leider auch Verletzungen" , sagt Löw und gibt vor allem den jungen Spielern noch einen guten Rat mit: "Diese Spieler stehen am Anfang, die schwere Zeit und die harte Arbeit kommen noch. Wenn sie die meistern, können aus Talenten Weltklassespieler werden."

msc | Stand: 01.07.2017, 16:30