Für die übliche Folklore sorgte der Gastgeber selbst. Alexej Sorokin, Cheforganisator des Cups und auch der Weltmeisterschaft im Sommer 2018, stellte fest: "Wir haben einen neuen Standard vorgegeben, eine neue Benchmark gesetzt."

Alle Bedenken, die es vorher gegeben habe, seien "zerstreut" worden, sagte auch Infantino. Es habe keinerlei Probleme mit Rassismus, Hooligans oder anderen "Vorfällen" gegeben, so der Boss der FIFA am Samstag (01.07.2017) während der Abschlusspressekonferenz am Tag vor dem Finale zwischen Chile und Deutschland. Sie wurde im Bauch des Stadions von St. Petersburg abgehalten, das von nordkoreanischen Zwangsarbeitern mitgebaut worden sein soll. Es gibt zudem viele Indizien auf Korruption, immerhin verschlang die UFO-ähnliche Arena am Ufer der Newa etwa 800 Millionen Euro.

Nachfragen unerwünscht - "Kommen wir wieder zum Fußball"

Es hätten sich eventuell Fragen dazu ergeben, doch der Mediendirektor des Verbandes löste die Runde zeitig auf, weil die Pressekonferenz der Chilenen anstehe: "Kommen wir wieder zum Fußball, zu unserer Leidenschaft."

Den Versuch, die etwa 150 Journalisten für sich einzunehmen, hatte Witali Mutko zuvor unternommen. "Liebe Kolleginnen und Kollegen", begann er seine Ausführungen. Mutko ist der Präsident des russischen Fußballverbandes und Stellvertreter des Ministerpräsidenten Dimitri Medwedew. Der Vertraute des Präsidenten Wladimir Putin war mal Sportminister, gab diesen Posten aber wegen der erdrückenden Hinweise auf staatlich verordnetes Doping ab.

Nachdem die Herren auf dem Podium ihre Eingangsbemerkungen abgeschlossen hatten, in denen unter anderem der Videoschiedsrichter als "die Zukunft des modernen Fußballs" (Infantino) bezeichnet worden war, blieb letztlich noch eine halbe Stunde für Fragen. Es wurden letztlich sechs zugelassen, zwei davon waren von regionalem Interesse.

Infantino spottet über DFB-Boss Grindel

Trotzdem erreichte Infantino und Mutko noch das Thema Doping. Die englische Zeitung Mail on Sunday und die Sportschau hatten berichtet, dass sämtliche Spieler des russischen WM-Kaders von 2014 möglicherweise gedopt gewesen seien und es 155 verdächtige Proben gebe, die noch gar nicht untersucht worden seien. Richard McLaren, Sonderermittler der Welt-Antidopingagentur (WADA), hatte der ARD von einem möglichen "Vertuschungssystem" berichtet.