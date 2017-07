Es ist viel über das Wetter geredet worden. Joachim Löw gewann den kühleren Temperaturen sogar etwas Gutes ab. "Das könnte gut für das Tempo des Spiels sein", sagte der Bundestrainer vor dem Endspiel des Confed Cups gegen Chile. In Sotschi beim Halbfinale gegen Mexiko sei es "ein bisschen heiß und drückend" gewesen, damit schwierig für die Spieler.

Da es in den Tagen zuvor häufig geregnet hatte, musste die deutsche Mannschaft ihr vorerst letztes Training in Russland im alten Stadion von Zenit abhalten. Der Rundbau auf der Insel Petrowski in der Kleinen Newa soll den besten Rasen in Russland haben. In der neuen, sündhaft teuren Arena zehn Autominuten westlich, bereitet der Rasen Sorgen. Daher untersagte der Weltverband FIFA den beiden Mannschaft die sonst übliche Einheit, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen.

Nur zwei Großchancen ausgelassen

Als der Finaltag schon sehr früh anbrach, waren die müßigen Diskussionen über den Regen endgültig vergessen. Die Sonne schien über der wunderschönen Stadt, die äußeren Einflüsse werden vermutlich keinerlei Bedeutung für den Ausgang des Spiels haben, an dessen Ende Deutschland zum ersten Mal den Confed Cup gewonnen haben könnte.

Wie meistens bei einem Fußballspiel, wird die Effizienz eine wichtige Rolle spielen. Behält die deutsche Mannschaft ihre hervorragende Chancenverwertung bei, sind die Aussichten auf den Titel gut. Sechs der acht vom Statistikdienst deltatre gezählten Großchancen wurden verwertet.

Hohe Qualität der Chancen

Einfacher Abschluss: Lars Stindl erzielt den Ausgleich gegen Chile

Diese hervorragende Quote rührt vor allem aus der Qualität der Chancen. So verwandelte Julian Draxler einen Elfmeter. Timo Werner brauchte den Ball nach Vorarbeit von Jonas Hector im Halbfinale gegen Mexiko nur noch einzuschieben. Auch für Lars Stindl war es recht einfach, im Gruppenspiel gegen Chile zum 1:1-Endstand den Ball über die Linie zu schießen.

Eine Ursache für die hohe Qualität der Chancen ist wiederum die Präzision im Konter- und Passspiel. Insofern kommt dem Rasen dann doch wieder eine Bedeutung zu.