MITTELFELD: Julian Draxler, Deutschland:

Julian Draxler schafft es mit einer Wildcard in die Elf der Gruppenphase. An seinen sehr positiven Auftritt im deutschen Auftaktspiel gegen Australien, als er einen Treffer erzielte, kam der Kapitän des deutschen Teams nicht mehr ganz heran. Draxler ist immer bemüht, wirkt aber oft verkrampft. Draxler hat sich in Paris bei PSG definitiv weiterentwickelt – aber er muss sich noch so richtig freispielen.