Löw fordert eine Steigerung

Gegen den Südamerika-Meister von 2015 und 2016 sah das DFB -Team beim 1:1 im Gruppenspiel phasenweise nicht gut aus, jetzt fordert Bundestrainer Joachim Löw eine Steigerung: "Wir müssen Chiles flexible Offensive in Schach halten und noch mehr Druck erzeugen als im ersten Spiel. Wir müssen versuchen, den Gegner in Schwierigkeiten zu bringen."

Vidal hat Respekt

Arturo Vidal kennt seine Gegner aus der Bundesliga und hat ordentlich Respekt. Chiles "Aggressive Leader" erwartet ein körperlich anstrengenderes Spiel als gegen die hoch belastete Weltmeister-Generation: "Das deutsche Team hier ist keine Überraschung für mich. Jeder spricht davon, dass es ein B-Team ist. Aber von der physischen Fitness sind sie viel besser als die, die nicht spielen."

Beide Teams in Top-Besetzung

Joachim Löw und sein Kollege Juan Antonio Pizzi können ihr Top-Personal aufbieten. "Einige Spieler haben kleinere Verletzungen, aber nichts Wichtiges" , sagt Pizzi. Auch der zu Turnierbeginn noch angeschlagene Elfmeter-Held aus dem Portugal-Spiel, Torhüter Claudio Bravo, hat keine Probleme mehr. Beim DFB -Team hatten vor dem Confed Cup Leroy Sané (Nasen- OP ) und Diego Demme (Rückenprobleme) abgesagt. Löw war daraufhin nur mit 21 Profis angereist - die sind alle fit.

DFB-Elf wieder mit Überraschungen?

"Es wird Veränderungen geben" , kündigte Löw vor dem Finale an - aber sind es auch die, die Chile bei der Vorbereitung auf dieses Duell erwartet? Bisher wusste der Bundestrainer im Turnierverlauf schon mehrfach zu überraschen, so hatten die Mexikaner im Halbfinale sicher nicht Benjamin Henrichs auf dem Zettel - der dann prompt das erste Tor vorbereitete. Im Gruppenspiel gegen Chile war Lars Stindl plötzlich einzige Spitze, hinten beherrscht das DFB -Team sowohl die Vierer- als auch die Dreierkette.

Video starten, abbrechen mit Escape Julian Draxler: "Wir können auch Regen" | Sportschau | 01.07.2017 | 02:34 Min. | Verfügbar bis 31.01.2018 | Das Erste

Chiles Stärken: Dominanz, Erfahrung, Passquote

Im ersten Spiel gegen die Deutschen hatte Chile zum einzigen Mal im Turnier weniger Ballbesitz - ansonsten tritt das Team extrem dominant auf. Beim 2:0 gegen Kamerun waren es fast zwei Drittel, auch gegen Australien und Portugal (57,7 Prozent) war die Überlegenheit deutlich. Auffällig ist auch die enorme Passsicherheit (in allen Spielen zwischen 84 und 91 Prozent erfolgreiche Zuspiele). Dazu kommt die große Erfahrung: Das Durchschnittsalter liegt bei 30 Jahren.

Junges DFB-Team kann auch kontern

Normalerweise setzt auch das deutsche Team auf Spielkontrolle, kann diese aber auch zugunsten einer Kontertaktik zumindest phasenweise aus der Hand geben. Nach der frühen Zwei-Tore-Führung gegen Mexiko beispielsweise überließ die DFB -Elf dem Gegner die Iniative, hatte so am Ende nur 41 Prozent Ballbesitz. Die Passquote ist im Turnierverlauf leicht schwächer als die von Chile, das Durchschnittalter drastisch niedriger: Gegen die Mexikaner im Halbfinale lag es bei 23,9 Jahren. Doch das kann am Ende eines solchen Turniers auch durchaus eine höhere Belastungs-Toleranz mit sich bringen.

Kampf um die Kanone

Timo Werner, Lars Stindl, Leon Goretzka kämpfen um die Tor-Kanone.

Die Torjägerliste ist ein Traum aus deutscher Sicht: Leon Goretzka, Timo Werner, die je dreimal getroffen haben, sowie Lars Stindl (zwei Treffer, gleichauf mit dem bereits zu Hause weilenden Cristiano Ronaldo) belegen die Plätze eins bis drei. Goretzka hält Werner für den Favoriten: "Tendenziell ist Timo eher der Kandidat für ein viertes Tor im letzten Spiel. Ich weiß nicht, wie die 'Kanone' aussieht. Ich hatte auch nie eine - außer vielleicht in der Jugend." Werner will von einem Wettschießen nichts wissen: "Das ist uns beiden relativ egal, solange wir als Turniersieger hier wegfahren."

Voraussichtliche Aufstellungen

Chile: Bravo - Isla, Medel, Jara, Beausejour - Marcelo Diaz - Aranguiz, Hernandez - Vidal - Vargas, Sanchez.

Deutschland: ter Stegen - Rüdiger, Süle, Ginter - Kimmich, Rudy, Goretzka, Hector - Stindl, Draxler - Werner

Schiedsrichter: Milorad Mazic (Serbien)

Stand: 02.07.2017, 08:30