Leon Goretzka? War da etwas mit Leon Goretzka? Er war der auffälligste, der beste Spieler in der deutschen Nationalmannschaft zum Auftakt des Confed Cups gegen Australien. Gegen Chile war seine Leistung dann mau, gegen Kamerun saß er 90 Minuten lang auf der Bank.

Paff, paff, paff. Die Gruppenphase wurde in sieben Tagen durchgeprügelt. Da gerät einiges schnell in Vergessenheit. Statt über Goretzka wird eine Woche später vor allem über Timo Werner gesprochen. Was bleibt längerfristig hängen nach der Gruppenphase?

Von Perfektion entfernt

Torwart Marc-André ter Stegen sprach nach dem 3:1-Sieg gegen Kamerun davon, "wieder ein Stück näher an unsere perfekte Formation" gekommen zu sein. Das ging doch dann doch zu weit, denn von Perfektion war die deutsche Mannschaft in der ersten Halbzeit meilenweit entfernt, in der zweiten immer noch entfernt.

"Wir haben uns an unsere Stärken erinnert" , begründete Joachim Löw die Steigerung nach der Pause. Das 1:0 durch Kerem Demirbay sei "eine Art Befreiung" gewesen. Demirbay war der dritte Spieler im Lauf des Turnier, der seinen ersten Treffer im Nationaltrikot erzielte. Zuvor war das schon Goretzka und Lars Stindl gelungen, es folgte Werner als vierter.

Nur Trapp noch ohne Einsatz

Auch Stindl schaute sich das Spiel gegen Kamerun nur von der Bank an und sah, wie Joachim Löw sein Versprechen fast vollständig einlöste. Demirbay, Benjamin Henrichs und Amin Younes kamen zu ihren ersten Einstätzen in Russland.

Joachim Löw: "Ich freu mich schon über den 100. Sieg."

Es fehlt nur noch Kevin Trapp, und der wird vermutlich vergeblich warten. Der Bundestrainer legte sich auf ter Stegen fest. Der Torhüter des FC Barcelona wird auch im Halbfinale am Donnerstag (29.06.17, live in Das Erste und im Stream) spielen.

Kimmich als feste Größe bestätigt

Trapp hat das Nachsehen, genau wie Bernd Leno, der mit seinen Fehlern gegen Australien einen Rückschlag erlitt, wenn es längerfristig um einen Platz im Kader für die Weltmeisterschaft 2018 geht. In drei Spielen bei einem Turnier, an dem die deutschen Spieler immer mehr Freude gewinnen, zeigten sich vor allem Dinge, die niemanden mehr überraschten.

Joshua Kimmich ist eine feste Größe in der Nationalmannschaft, die Innenverteidiger hinter Jérôme Boateng und Mats Hummels sind zurecht hinter den beiden Münchnern. Sebastian Rudy ist ein passsicherer Stratege, der sich aber zu selten den riskanteren Steilpass traut.

Geschonte Stars können entspannen

Die Spieler, die von Löw geschont wurden und ihren Urlaub genießen, können den Confed Cup entspannt verfolgen. Ihre Plätze bleiben sicher. Der ohnehin entspannte Bundestrainer hat die Erkenntnis gewonnen, dass er auch mit der jungen Zweitbesetzung eine Vorrundengruppe mit dem Asien-, Südamerika- und Afrikameister zum Ende sogar souverän als Erster beenden kann.