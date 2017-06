Nach den Einsätzen von Kevin Trapp im Freundschaftsspiel gegen Dänemark (1:1) und Marc-André ter Stegen im WM -Qualifikationsspiel gegen San Marino (7:0) sei Leno jetzt an der Reihe. "Jeder sollte mal spielen" , sagte Löw am Samstag (17.06.17) dem ARD -Hörfunk.

Eine grundsätzliche Entscheidung, wer für den Rest des Turniers im Tor steht, sei aber noch nicht gefallen. "Wir werden nach dem Australien-Spiel mal gucken, wie es aussieht" , sagte Löw weiter.

Die Position des zweiten Torhüters hinter Weltmeister Manuel Neuer ist seit langer Zeit offen. Bei der Europameisterschaft in Frankreich im Vorjahr standen Leno und ter Stegen neben Neuer im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft.

Deutschland mit Trauerflor im Auftaktspiel

Im Spiel gegen Australien am Montag (19.06.17) wird das DFB -Team übrigens mit einem Trauerflor auflaufen. Der Deutsche Fußball-Bund hat nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl beim Weltverband einen entsprechenden Antrag gestellt.

Eine Antwort der FIFA stehe noch aus, teilte der Verband am Samstag (17.06.17) bei einer Pressekonferenz in Sotschi mit. Der frühere Bundeskanzler Kohl ( CDU ) war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben.

17. Juni 2017

Stand: 17.06.2017, 12:35