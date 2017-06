Chiles "Krieger" und "Soldaten" fordern Löw-Team

Der Respekt ist groß bei der deutschen Mannschaft vor dem nächsten Gruppengegner Chile. " Chile spielt mit einer unglaublichen Variabilität und Intensität. Sie können Dinge während des Spiels verändern, die Spieler wissen um die Laufwege, haben eine unglaubliche Wucht nach vorne und wechseln ständig die Positione n", sagt Joachim Löw über den Südamerika-Meister.

"Jetzt sehen wir, wo unsere Grenzen sind"

Mittelfeldspieler Julian Brandt drückt seine Hochachtung so aus: "D as sind alles Soldaten auf dem Platz. Da kann man sehen, wo unsere Grenzen als Mannschaft sind. "

Vor allem die Offensive sticht hervor. Mittelfeld-Antreiber Arturo Vidal gehört natürlich dazu. Der schmale Grat, auf dem er sich bewegt zwischen erfolgsversprechender Aggressivität und unerlaubter Härte, ist den Deutschen bestens aus der Bundesliga bekannt. Mit Stürmer Alexis Sanchez bildet "der Krieger" ein gefährliches Gespann. Sanchez stand schon auf der Wunschliste des FC Bayern, doch die Gehaltsvorstellungen waren wohl zu hoch.

Sanchez - hungrig wie kaum einer

DFB-Verteidiger Shkodran Mustafi vom FC Arsenal sagt über den Teamkollegen: " Ich hoffe, dass er bei uns bleibt. Ich habe wenige Spieler erlebt, die so hungrig sind wie er. Sobald er am Ball ist, weiß jeder: Es kann etwas passieren. "

Offensiv-Power: Eduardo Vargas

Schon im ersten Gruppenspiel zeigten die beiden ihre Effektivität. Vorarbeit Sanchez, Tor Vidal: So wurde am Sonntagabend (18.06.2017) das erste Turnier-Spiel gegen Kamerun gewonnen. Sanchez und Vidal spielen bereits seit zehn Jahren in der Nationalmannschaft zusammen. An vorderster Front unterstützt wird Sanchez von Eduardo Vargas, ebenfalls bei Trainer Juan Antoni Pizzi unumstrittener Stammspieler. 34 Tore in 73 Ländereinsätzen hat der Mann mit dem schnellen Antritt und dem präzisen Torschuss in seiner Vita stehen.

Enorme taktische Reife

Alexis Sanchez wurde gegen Kamerun zum Turnierauftakt erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt, gegen Deutschland soll er von Beginn an ran und neben Vidal und Vargas für die Variabilität und Intensität in der Offensive sorgen, von der Löw schwärmt. Ein Sieg gegen Deutschland soll dabei nur ein Etappenziel in Russland sein. "Unser einziges Ziel ist, den Pokal zu holen. Wir wollen zeigen, dass es kein Zufall ist, dass wir zweimal die Copa America gewonnen haben ", sagt Arturo Vidal.

Chile verfügt aber nicht nur über hervorragende Einzelspieler, die Mannschaft von Trainer Juan Antonio Pizzi ist mit einem Durchschnittsalter von 29,1 Jahren sehr erfahren. Jahrelang wurde dasTeam geprägt von Toprainern wie Marcelo Bielsa und Jorge Sampaoli und ist seitdem ausgestattet mit einer enormen taktischen Reife. "Da zählt Chile zu den zwei, drei besten Nationen der Welt" , sagt Joachim Löw.

red/sid/dpa | Stand: 21.06.2017, 11:45