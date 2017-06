Beim Testspielremis gegen Russland war die zuletzt eingesetzte Mannschaft vom in Argentinien geborenen spanischen Trainer Juan Antonio Pizzi im Schnitt sogar noch über 30 Jahre alt. Bis auf den 22-jährigen Außenstürmer Martin Rodriguez vom mexikanischen Klub CD Cruz Azul ist kein Spieler im nominierten Kader unter 24 Jahre alt.

Starke Spieler sind im Schnitt um die 30

Die Topstars Alexis Sanchez (28), Arturo Vidal (30), Gary Medel (29) und Torhüter Claudio Bravo (34) sind allesamt – vielleicht bis auf den zuletzt ein wenig schwächelnden Bravo – auf der Höhe ihrer Schaffenskraft und können die anstehende WM und eben den Confed Cup noch auf höchstem Niveau bestreiten.

Bei der Copa America 2019 wird es dann möglicherweise schon langsam etwas enger – vor allem weil der „Supporting Cast“ aktuell keinen weiteren jungen Topstar als Nachrücker bereitzuhalten scheint und die anderen starken Spieler wie der Leverkusener Charles Aranguiz (28) oder Pablo Hernandez (30) von Celta Vigo in einem ähnlichen Alter sind.

Noch kein Umbruch

Die chilenischen Verantwortlichen mussten sich demnach entscheiden ob sie schon jetzt einen vorsichtigen Umbruch einläuten, oder mit der „goldenen Generation“, die zuletzt zwei Mal in Serie die Copa America gewann, noch einmal so viele Erfolge feiern wollen wie möglich. Es scheint als wäre die Entscheidung auf die zweite Option gefallen. Kaum ein Kader im Turnier ist im Schnitt so alt, oder erfahren, wie der der Chilenen. Vidal und Sanchez sind, laut Internetportal „Transfermarkt.de“ zwei der vier „wertvollsten“ Spieler des Turniers mit Marktwerten von 37 und 65 Millionen Euro – natürlich noch übertroffen von Portugals Weltfußballer Cristiano Ronaldo (100).

Zweitwertvollster Spieler im Turnier: Alexis Sanchez

Kein Wunder also, dass die Mannschaft als Favorit auf den Confed-Titel gilt und ihr auch bei der Weltmeisterschaft 2018 einiges zugetraut wird – auch wenn die Qualifikation dafür noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist.

Mit ihrem 4-3-3-System und ihrem schnellen Spiel, das mit im positiven Sinne giftiger Zweikampfführung garniert ist, sind sie vor allem für europäische Mannschaften wie Gruppengegner Deutschland ein ganz harter Brocken. Bundestrainer Joachim Löw hatte das extra betont als er vor der WM 2014 ein Testspiel gegen die Chilenen anberaumt hatte, das die DFB-Elf letztlich mit großer Mühe 1:0 gewann.

Erfahren, spielstark, Mitfavorit

Um Rekordtorschütze Sanchez (37 Tore, gleichauf mit Marcelo Salas), der wohl in Zukunft den aktuell noch amtierenden aber deutlich älteren Bravo auch als Rekordspieler ablösen wird, hat Pizzi ein bärenstarkes Team zusammen. In Sachen internationaler Erfahrung können sich beim Confed Cup wohl nur die Portugiesen und eventuell die Mexikaner mit der Truppe messen, in Sachen Spielstärke vielleicht noch die Deutschen. Mit dieser Mischung kann das Ziel der Chilenen auch im Hinblick auf das voranschreitende Alter der Stars nur der Titel sein. Dementsprechend reiste die Pizzi-Elf auch, mal abgesehen von den Gastgebern selbst, als erstes Team in Russland an.

Gemeinsam mit Deutschland und den Portugiesen ist die Truppe auch bei den Wettanbietern der Favorit – die Quoten der drei unterscheiden sich kaum voneinander. Gleichauf also mit dem amtierenden Welt- und Europameister – aufgrund der Nominierung aller Topstars ist das gerechtfertigt. Doch die „goldene Generation“ muss sich nun an diesem Druck messen lassen und ihm standhalten, um auch außerhalb Südamerikas als solche wahrgenommen zu werden. Viele Chancen dazu hat sie schließlich nicht mehr.

Stand: 15.06.2017, 08:30