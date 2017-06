Benjamin Henrichs hat viel Talent und das Glück, rechter Verteidiger spielen zu können. Er könnte die Zweitbesetzung für eine Position sein, auf der Kimmich die erste Wahl ist.

Niklas Süle spielt in der kommenden Saison beim FC Bayern München. Bei zwei Innenverteidigern dürften dort Jérôme Boateng und Mats Hummels den Vorzug bekommen, gleiches gilt für die Nationalmannschaft. Zeigt sich Süle in Russland als stabil in der Defensive und gefährlich nach vorne (je zwei Tore und Assists in der abgelaufenen Saison für die TSG Hoffenheim), könnte er auch beim DFB als ernsthafte Option gelten, falls Boateng und/oder Hummels fehlen.

Marvin Plattenhardt ist ein solider Spieler, der eine starke Saison für Hertha BSC spielte und das Glück hat, ein linker Verteidiger zu sein. Allerdings scheint er nahe an seinem Optimum gespielt zu haben. Ob das dauerhaft für die Nationalmannschaft reicht und sogar eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft, ist fraglich.

Kerem Demirbay hat das Pech, dass die deutsche Nationalmannschaft im zentralen Mittelfeld komfortabel ausgestattet ist. Er müsste schon einen überragenden Confed Cup und eine sehr auffällige kommende Saison in Hoffenheim spielen, um 2018 Uhr wieder beruflich nach Russland zu fliegen.

Lars Stindl fehlt in der kommenden Saison mit Borussia Mönchengladbach das Schaufenster des internationalen Wettbewerbs. Da er zudem lange auf hohem Niveau in der Bundesliga spielte, ohne dass Löw ihn nominierte, dürften die Chancen auf viele weitere Berufungen gering sein.

Sandro Wagner ist einer der wenigen Mittelstürmer, die das Adjektiv „klassisch“ mit sich schleppen. Da Löw in den vergangenen Jahren immer mal wieder Mittelfeldspieler als zentrale Angreifer versuchte und dabei selten zufrieden sein durfte, hat der Hoffenheimer die große Chance, sich noch weiter ins Rampenlicht zu spielen, eventuell auch in der Champions League, falls die TSG die Playoffs übersteht.

Timo Werner spielte eine überragende Saison in Leipzig. Er sucht den Weg in die Spitze und findet ihn, er ist abschlusstark und enorm im Kopfballspiel verbessert. Werner hat die besten Anlagen, um den Bundestrainer zu überzeugen.

Amin Younes ist einer, den Löw bei der EM in Frankreich vermisste. Jemand, der die direkten Duelle mit seinen Gegnern sucht und sie dann auch gewinnt. Sein Nachteil etwa im Vergleich zu Sané: Younes spielt bei Ajax Amsterdam in einer weniger beachteten Liga. Sollte Ajax die Gruppenphase der Champions League in den Playoffs verpassen, könnte es das auch schon wieder mit dem Nationalspieler Amin Younes gewesen sein.



Video starten, abbrechen mit Escape Nationalmannschaft blickt Confed Cup optimistisch entgegen | Sportschau | 14.07.2017 | 01:29 Min. | Verfügbar bis 14.06.2018 | Das Erste

Stand: 15.06.2017, 13:55