Ein vermeidbarer Elfmeter rettete Australien am Donnerstag (22.06.2017) in einer schwachen Partie im halbleeren Krestowski-Stadion von St. Petersburg ein 1:1-Unentschieden. Andre-Frank Zambo brachte den Afrikameister vor der Pause in Führung (45.+1), Kapitän Mark Milligan glich per Elfmeter für die Australier (60.) aus. Vorausgegangen war ein äußerst plumpes Einsteigen von Kameruns Ernest Mabouka gegen Alex Gersbach.

Kamerun-Coach Broos: "Hätten gewinnen müssen"

"Wir hätten das Spiel gewinnen müssen", sagte Kameruns Trainer Hugo Broos. "Wir hatten die Chance, wir müssen das zweite Tor machen. Jetzt müssen wir schauen, was am Sonntag möglich ist", fügte der Belgier hinzu. Kamerun ist am 25. Juni der letzte Vorrundengegner des deutschen Teams.

Australiens Torschütze Milligan zog ein durchaus umstrittenes Fazit nach einer spielerisch äußerst biederen Leistung seines Teams: "Wir haben über weite Strecken dominiert, aber hatten Konzentrationsmängel. Wir müssen das Positive mitnehmen."

Mit dem Unentschieden wahrten beide Teams zumindest die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Mit nun jeweils einem Punkt bleiben sie in der Tabelle der Gruppe B jedoch hinter Deutschland und Chile (je 3).

Triste Kulisse in St. Petersburg

Tom Rogic wird gefoult

Vor der tristen Kulisse von offiziell 35.021 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel ohne viele Höhepunkte. Kurz vor der Pause war es Zambo, der die erste gefährliche Gelegenheit zur verdienten Führung nutzte: Nach einem langen Ball in die Tiefe spitzelte er den Ball gefühlvoll am australischen Keeper Matthew Ryan vorbei.

Beinahe hätte Australien direkt nach dem Seitenwechsel zurückgeschlagen: Tomi Juric schoss den Ball jedoch freistehend weit über das Tor (47.). Treffsicherer zeigte sich Milligan wenig später vom Punkt. Der Afrikameister blieb jedoch bis zum Abpfiff das engagiertere Team und vergab in der Schlussphase noch gute Chancen auf den möglichen Sieg.