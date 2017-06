Jonas Hector: "Stand nie zur Debatte, dass ich nicht spiele"

Kölns Jonas Hector darf sich als Stammspieler in der DFB-Elf bezeichnen. Dass er, anders als viele arrivierte Nationalspieler, dennoch am Confederations-Cup teilnehmen will, stand für den Linksverteidiger nie in Frage.