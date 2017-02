Beide dominieren den Biathlon-Weltcup in diesem Jahr. Sie sind die ärgsten Konkurrentinnen im Kampf um Goldmedaillen, und sie sind so unterschiedlich wie man nur sein kann. Die Eine geht geschminkt ins Rennen, liebt Shopping und strahlt von den Titelseiten von Hochglanzmagazinen. Die Andere zieht es in die Natur, liebt das Klettern und steht für alles Bodenständige. Gabriela Koukalova und Laura Dahlmeier scheint nichts zu verbinden außer dem Ehrgeiz, der jeweils anderen den Sieg wegschnappen zu wollen. Wenn beide voneinander sprechen, ist von einer Rivalität aber kaum etwas zu spüren.

" Freundschaft bedeutet mir mehr als Gewinnen "

Koukalova: "Laura ist eine Ikone unseres Sports"

" Es ist wirklich schön mir ihr ", gerät Dahlmeier beim Sprechen über Koukalova ins Schwärmen: " Ich schätze sie wirklich sehr, sie ist ein superfeiner Mensch. " Koukalova spricht sogar von freundschaftlicher Verbundenheit: " Ich habe nicht das Gefühl von Rivalität, eher von Freundschaft. Ich glaube an Freundschaft, das bedeutet viel mehr als Gewinnen. " Dahlmeier: " Gabi ist superstark ." Koukalova: " Laura ist eine der Ikonen unseres Sports - in der Geschichte des Sports ." Dahlmeier: " Sie ist zurückhaltend und positiv, immer gut drauf, ein sehr interessanter Mensch. " Koukalova: " Sie ist ganz besonders, sie hat einen guten Charakter, ist ein fantastischer Mensch. Ich denke nur Gutes, wenn ich an sie denke. "

Neun Saisonsiege vs. fünf Saisonsiege

Dahlmeier: "Wirklich schön mit ihr"

Obwohl sie vermutlich die im Hochleistungssport am freundschaftlichsten verbundenen Top-Kontrahentinnen sind, sind sie vor allem das: Top-Kontrahentinnen. Um die Goldmedaillen von Hochfilzen, um den Gesamt-Weltcup. Die bisherige Saisonbilanz spricht für Dahlmeier. Bei der WM sammelte die 23-Jährige bereits zwei Goldene und einmal Silber. In 20 Saisonrennen, die Dahlmeier bestritt, stand sie 16 Mal auf dem Podest, feierte dabei neun Siege. Die 27-jährige Koukalova feierte bei der WM eine Goldene und eine Silbermedaille. In der Saison stand sie in 21 Rennen elf Mal auf dem Podest und ging dabei fünf Mal als Siegerin hervor. Im Gesamt-Weltcup führt die Deutsche mit 23 Punkten vor ihrer tschechischen Kontrahentin und Vorjahresiegerin Koukalova. Und diese scheint die große Kristallkugel bereits herschenken zu wollen: "Natürlich ist sie die Beste in diesem Jahr. Es gibt keine Chance mehr, sie noch einzuholen", sagt Koukalova. Und es klingt ernst gemeint und ganz frei von Ironie.

Dahlmeier gibt Nachhilfe im Sektversprühen

Einen Gesamt-Weltcupsieg hat Koukalova Dahlmeier bereits voraus. In den Fertigkeiten, eine Sektflasche zu öffnen, musste sie zuletzt allerdings Nachhilfe ihrer bayerischen Kontrahentin nehmen - zuletzt bewiesen bei der Sektdusche nach dem Verfolgungsrennen. Während Koukalova noch hilflos am Korken zog, hatte Dahmeier den klebrigen Alkohol bereits auf der ganzen Bühne versprüht. Erst nach Dahlmeiers Nachhilfe brachte auch Koukalova die Sektfontäne ins Freie (" Ich habe das noch nie gemacht, das haben immer stärkere Männer aus meinem Team gemacht ").

" Wird kaum eine Biwaknacht mit mir verbringen "

Sonst im Alltag gäbe es aber vermutlich wenig, was beide teilen könnten. Dahlmeier, die ihre freie Zeit am liebsten in der Natur verbringt und eine leidenschaftliche Kletterin ist, lacht: " Gabi würde sicherlich nicht in den Sinn kommen, mit mir eine Biwaknacht zu verbringen. Geschweige denn, noch den Schminkkoffer mitzunehmen. " Koukalova gesteht: " Es ist mir schon unangenehm, wenn ich auf einem Stuhl stehe. Ich habe keine Höhenangst, es ist mir einfach unangenehm. "

Mäkäräinen: " Sauer auf Gabi "

Dahlmeier wird dagegen beim Gedanken an Einkaufstouren und ans Schminken ganz unangenehm. " Shoppen finde ich furchtbar anstrengend - es sei denn, es geht um Bergschuhe. Und es würde mir auch nicht einfallen, vollgeschminkt an den Start zu gehen. " Koukalova lässt dabei schon mal die ganze Siegerehrung auf sich warten, weil sie sich noch nicht fein genug für die Öffentlichkeit fühlte. Kaisa Mäkäräinen erzählte am Rande der WM, dass Koukalova deswegen permanent zu spät kommt. Nach dem Sprint-Wettkampf in Ruhpolding habe sie Siegerin Mäkäräinen und die Drittplatzierte Dahlmeier lange warten lassen, weil sie noch nicht fertig geschminkt war. " Nach der halben Stunde in der Kälte war ich richtig sauer auf sie ", so Mäkäräinen.

Nächstes Aufeinandertreffen am Mittwoch

Mal sehen, ob Koukalova am Mittwoch nach dem Einzel wieder gegen die Unpünktlichkeit kämpfen muss - in den bisherigen Saison-Einzeln ging die Tschechin komplett leer aus. Dahlmeier gewann beide Rennen. Dahlmeieer jedenfalls wünscht der Tschechin einen Podestplatz, denn " es ist wirklich sehr schön, mit ihr da oben zu stehen. "

Stand: 14.02.2017, 09:41