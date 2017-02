Auch ein Fehler gleich bei der ersten Schießeinlage konnte Laura Dahlmeier (Partenkirchen) nicht aus der Ruhe bringen. Bei den weiteren drei schoss sie nicht mehr daneben. In der Loipe kann ihr sowieso kaum eine Konkurrenten das Wasser reichen, auch nicht Gabriela Koukalova. Die Tschechin leistete sich ebenfalls beim ersten Schießen einen Fehler, war aber im Ziel 24,7 Sekunden langsamer als Dahlmeier - Rang zwei. Die Bronzemedaille holte sich etwas überraschend die Italienerin Alexia Runggaldier.

Berger-Rekord eingestellt

"Ich kann es gar nicht glauben: schon wieder Gold. Es ist mir ganz gut gelungen, mit einer gewissen Lockerheit an den Start zu gehen", sagte Dahlmeier im Ersten. Mit dem Sieg im Einzel hat die Partenkirchnerin saisonübergreifend in neun WM-Rennen in Serie Edelmetall geholt und damit den Rekord der Norwegerin Tora Berger eingestellt. Dahlmeier ist nun die vierte deutsche Weltmeisterin im Biathlon-Klassiker nach Petra Behle (1989, 1991 und 1993), Andrea Henkel (2005) und Kati Wilhelm (2009).

Zwei weitere Deutsche in den Top Ten

Auch die weiteren deutschen Ergebnisse können sich sehen lassen. Maren Hammerschmidt (Winterberg) belegte mit insgesamt zwei Schießfehlern den siebten Platz. Direkt hinter ihr kam Vanessa Hinz (Schliersee) - ebenfalls mit zwei Fehlern - ins Ziel. Auch Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) schoss zweimal vorbei und wurde 31.

Mitfavoritinnen patzen

Von den großen Favoritinnen konnte nur Koukalova annähernd mithalten mit Dahlmeier. Kaisa Mäkäräinen leistete sich gleich drei Fehler und landete am Ende auf Rang 15. Einen Platz hinter der Finnin reihte sich die Italienerin Dorothea Wierer ein, die ebenfalls dreimal danaben schoss. Noch schlimmer erwischte es Marie Dorin Habert. Die französische Titelverteidigerin wurde mit vier Fehlern nur 40.

br | Stand: 15.02.2017, 15:56